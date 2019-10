ATP Tokyo – Djokovic asfalta Millman in finale | il serbo si prende il titolo numero 76 in

ATP Tokyo – Djokovic non lascia scampo a Goffin - il serbo stacca agevolmente il pass per la finale : Il tennista serbo supera in due set il proprio avversario francese, imponendosi con il risultato di 6-3, 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco Novak Djokovic stacca il pass per la finale del ‘Rakuten Japan Open Tennis Championships‘, torneo Atp 500 in corso sui campi in cemento di Tokyo. Il tennista serbo non lascia scampo in semifinale a David Goffin, asfaltandolo con il punteggio di 6-3, 6-4 dopo un’ora e mezza di ...

Tennis - ATP Tokyo 2019 : i risultati dei quarti di finale. Djokovic-Goffin e Millman-Opelka le semifinali : Disputati nella mattinata italiana i quarti di finale del tabellone di singolare del torneo ATP 500 di Tokyo: sul cemento nipponico sono andate in scena quattro sfide risolte tutte in maniera abbastanza netta, in due set e con poca battaglia. Queste le semifinali, che si giocheranno domani: Novak Djokovic-David Goffin e John Millman-Reilly Opelka. Il numero 1 del tabellone, il serbo Novak Djokovic, strapazza il francese Lucas Pouille, testa di ...

Tennis - ATP Tokyo 2019 : Novak Djokovic spazza via Lucas Pouille e va in semifinale : Bastono appena 49 minuti al serbo Novak Djokovic nei quarti di finale del tabellone di singolare del torneo ATP 500 di Tokyo per passare al penultimo atto: il numero 1 si sbarazza con lo score di 6-1 6-2 del transalpino Lucas Pouille, testa di serie numero 5 del seeding, ed ora affronterà il vincente della sfida tra il belga David Goffin ed il sudcoreano Hyeon Chung. Il primo set dura soltanto 21 minuti, dato che indica il dominio del serbo: ...

ATP Tokyo – Djokovic in scioltezza : al serbo bastano 51 minuti per staccare il pass per la semifinale : Djokovic stacca il pass per le semifinali del torneo ATP di Tokyo: Pouille asfaltato in due set E’ un Novak Djokovic mostruoso quello sceso in campo questa mattina in Giappone per i quarti di finale del torneo ATP di Tokyo: il numero 1 al mondo ha asfaltato in soli 51 minunti il francese Pouille col punteggio di 6-1, 6-2. Il serbo vola quindi in semifinale dove affronterà il vincitore del match tra Goffin e Chung.L'articolo ATP Tokyo ...

Tennis - ATP Tokyo 2019 : David Goffin accede ai quarti. Superano il turno anche Chung e Daniel : Si è completato il secondo turno del torneo di Tokyo. David Goffin si qualifica per i quarti di finale del torneo giapponese dopo aver superato con un doppio tiebreak il canadese Denis Shapovalov. Una bella ed importane vittoria per la testa di serie numero tre, che continua a lottare per un piazzamento nelle ATP Finals (attualmente è al dodicesimo posto). Il belga ora se la dovrà vedere con il coreano Hyeon Chung. Il Tennista asiatico ha ...

ATP Tokyo – Cilic non completa la rimonta : Chung trionfa al terzo set : Marin Cilic non completa la rimonta e saluta il torneo di Tokyo ai quarti di finale: Hyeon Chung si impone al terzo set Dopo aver eliminato l’italiano Sonego, Hyeon Chung si prende un altro successo importante, in grado di spalancargli le porte dei quarti di finale dell’ATP di Tokyo. Il giovane tennista coreano, scivolato in 143ª posizione a causa di un lungo stop nei primi mesi del 2019, si è imposto su Marin Cilic con il punteggio di 6-4 ...

Tennis - ATP Tokyo - risultati di mercoledì 2 ottobre. Oltre a Djokovic vincono Goffin - che annulla tre match point a Carreno Busta - e Pouille : Oltre al match che ha visto il serbo numero 1 del mondo Novak Djokovic battere il due set la wildcard giapponese Go Soeda in due combattuti set si sono disputati altri tre incontri di secondo turno e tre del primo del Japan Open sul cemento di Tokyo. Hanno perso all’esordio nel torneo i due finalisti di domenica scorsa a Zhuhai, l’australiano testa di serie numero 8 del torneo Alex De Minaur, che sul cemento cinese aveva vinto e che oggi ha ...

Tennis - ATP Tokyo 2019 : Novak Djokovic supera in due set un coriaceo Soeda e accede ai quarti di finale : Continua l’avventura giapponese del n.1 del mondo Novak Djokovic. Il serbo ha sconfitto negli ottavi di finale dell’ATP di Tennis a Tokyo il padrone di casa Go Soeda (n.133 ATP) con il punteggio di 6-3 7-5 in 1 ora e 36 minuti di partita, conquistando l’accesso ai quarti di finale dove affronterà il vincente della sfida tra l’altro nipponico Yoshihito Nishioka (n.77 del ranking) e il francese Lucas Pouille (n.24 del ...

ATP Tokyo – Soeda lotta e fa soffrire Djokovic - ma il n°1 al mondo vince in due set : Novak Djokovic accede ai quarti di finale dell’ATP di Tokyo: il tennista serbo soffre contro Soeda ma avanza in due set Davanti al pubblico di casa Go Soeda non voleva fare brutta figura, anche se è solo 133° al mondo e di fronte aveva Novak Djokovic, il primo nome nel ranking ATP. Il tennista giapponese, incitato dal pubblico di Tokyo, ha perso 6-3 il primo set, dando però fondo a tutte le energie rimaste nel secondo periodo di gioco. ...

Tennis - ATP Tokyo 2019 : avanza Novak DJokovic - fuori Borna Coric - Benoit Paire e Taylor Fritz : Conclusa la seconda giornata di sfide al torneo ATP 500 di Tokyo: sul cemento nipponico si sono disputati altri otto incontri del primo turno dopo i cinque di ieri. La tornata verrà completata domani con le ultime tre sfide, mentre scatteranno anche gli ottavi con le prime quattro partite. Nelle più interessanti sfide di oggi l’unica testa di serie a salvarsi oggi è il serbo Novak DJokovic, numero 1, che supera agevolmente il qualificato ...

Tennis - ATP Tokyo 2019 : buona la prima per Novak Djokovic - sconfitto Popyrin in due set : buona la prima per Novak Djokovic nell’ATP di Tokyo (Giappone). Il serbo (n.1 del mondo), dopo un periodo di stop per un problema alla spalla, è tornato a giocare oggi sul cemento giapponese e ha sconfitto in due set per 6-4 6-2 l’australiano Alexei Popyrin (n.94 del mondo). Un match in crescendo per Nole che in 1 ora e 25 minuti ha chiuso la partita, qualificandosi per gli ottavi di finale dove affronterà il padrone di casa Go Soeda ...

ATP Tokyo – Esordio easy per Djokovic : Popyrin liquidato in due set : Esordio vincente per Novak Djokovic nell’ATP di Tokyo: il tennista serbo liquidata l’australiano Popyrin in due set Novak Djokovic torna in campo dopo l’infortunio alla spalla che lo ha costretto al ritiro agli US Open e ad un riposo forzato nelle ultime settimane. L’Esordio del tennista serbo, numero 1 del ranking mondiale maschile, è vincente e convincente. Djokovic si sbarazza di Alexei Popyrin, numero 94 al mondo, in 1 ora e 25 minuti ...

ATP Tokyo – Sonego eliminato ai sedicesimi : Chung si impone in rimonta al terzo set : Lorenzo Sonego eliminato ai sedicesimi di Tokyo: il tennista italiano subisce la rimonta di Hyeon Chung e crolla al terzo set Disco rosso per Lorenzo Sonego ai sedicesimi dell’ATP di Tokyo. Il tennista italiano, numero 54 al mondo, è stato sconfitto dal koreano Hyeon Chung, sfortunato talentino next-gen scivolato in 143ª posizione dopo diversi mesi d’assenza dal circuito. Sonego ha vinto 6-3 il primo set, salvo poi subire la rimonta ...

Tennis - ATP 500 Tokyo 2019 : risultati 30 settembre. Esordi vincenti per Pouille e Cilic - Sonego fuori : Con i cinque incontri iniziali di primo turno si è aperto l’ATP 500 di Tokyo, impreziosito quest’anno dalla presenza del numero 1 del mondo Novak Djokovic, che Esordirà domani. Andiamo invece a vedere quanto accaduto oggi. Si conclude subito l’avventura dell’unico italiano in gara, Lorenzo Sonego, battuto dal sudcoreano Hyeon Chung in rimonta per 3-6 6-3 6-4. Il prossimo ostacolo di quest’ultimo è rappresentato dal ...