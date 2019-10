Atletica | Yemaneberhan Crippa | “Dovevo fare una bella figura ed è andata così | anno per

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019) Ottimo ottavo posto persui 10000 metri ai Mondiali dileggera conclusi questa sera a Doha, in Qatar: l’azzurro, con il crono di 27’10″76, ha incorniciato la prestazione con il nuovo record italiano. Queste le parole del fondista azzurro ai microfoni della RAI a fine gara. “Ho aspettato una settimana, ero incavolato nero per come era partito il Mondiale, mi sono rifatto, posso andare in vacanza tranquillo, ho centrato un obiettivo. Mi sono chiuso in hotel a pensare che non poteva andaredopo undi impegni, mi sono detto che dovevo farcela. Dovevounaed èpersi sale di livello, infatti ho pagato sui 5000, ma oggi so che posso competere con gli africani di metà classifica. Sono contento, ringrazio chi mi è stato ...