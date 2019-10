Atletica | Mondiali 2019 | tutti gli italiani in gara oggi domenica 6 ottobre A che ora

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019)saranno impegnati 6(4 in una staffetta) aidileggera, a Doha (Qatar) si conclude la rassegna iridata. L’Italia alla 4×400 di un sontuoso Davide Re per puntare a qualcosa di concreto, da non perdere Luminosa Bogliolo che punta alla finale sui 100 ostacoli, Yeman Crippa può essere outsider sui 10000 metri. Di seguitogliinaidileggera, il calendario dettagliato e gli orari in cui gareggeranno. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono(in Qatar sono un’ora avanti rispetto a noi).INAIDI(6): PROGRAMMA E ORARI DELLE GARE: 18.05 100 ostacoli, semifinali: Luminosa ...

eleagiorgi : ???????????? ?? 'It always seems impossible until it's done.' MEDAGLIA DI BRONZO ai Campionati Mondiali di Atletica Legger… - Corriere : Mondiali, l’etiope Desisa vince la maratona disertata dai grandi - Eurosport_IT : 3° in qualifica, finale mondiale a #Doha2019, 5° tempo italiano di sempre, miglior tempo azzurro dal 1997 e, soprat… -