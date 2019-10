Atletica | Mondiali 2019 oggi | programma | orari e tv di domenica 6 ottobre Il calendario

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019)va in scena l’ultima giornata di gare deidileggera, si conclude la rassegna iridata a Doha (Qatar). Si assegnano sette titoli: grande conclusione con le staffette del miglio, in precedenza le prove di fondo e mezzofondo maschile (15000 e 10000 metri), da non perdere i 100 ostacoli e il salto in lungo femminile. Di seguito ilcompleto, ildettagliato e glidelle gare diaidileggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Glisono italiani (in Qatar sono un’ora avanti rispetto a noi)., ILE GLIDI(6):: 18.05 100 metri ostacoli – Semifinali 18.15 Salto in lungo (femminile) – ...

eleagiorgi : ???????????? ?? 'It always seems impossible until it's done.' MEDAGLIA DI BRONZO ai Campionati Mondiali di Atletica Legger… - Corriere : Mondiali, l’etiope Desisa vince la maratona disertata dai grandi - Eurosport_IT : 3° in qualifica, finale mondiale a #Doha2019, 5° tempo italiano di sempre, miglior tempo azzurro dal 1997 e, soprat… -