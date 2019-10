Atletica | Mondiali 2019 | le pagelle degli azzurri 6 ottobre Crippa da urlo | Re in

Mondiali di Atletica 2019 – La staffetta 4×400 agli Stati Uniti : Italia sesta a Doha : L’Italia della staffetta maschile 4×400 sesta ai Mondiali di atletica 2019: l’oro agli Stati Uniti Solo nel 1983, nell’edizione inaugurale dei Mondiali, ad Helsinki, l’Italia seppe fare meglio. Fu quinta, con Stefano Malinverni, Donato Sabia, Mauro Zuliani e Roberto Ribaud, in 3:05.10. Tra le nazionali in gara Unione Sovietica, Cecoslovacchia e Germania Ovest, paesi che non esistono più. Oggi, trentasei anni ...

Atletica - Mondiali 2019 : Italia sesta con la 4×400 - non funziona l’esperimento Davide Re al lancio. Vincono gli USA : Sesto posto per l’Italia nella finale della 4×400 maschile ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, la staffetta del miglio maschile ha chiuso la rassegna iridata a Doha (capitale del Qatar) e la nostra Nazionale ha ottenuto un onorevole piazzamento anche se non si è mai rimasti nel cuore della corsa. Il piazzamento è di prestigio ma c’è qualche perplessità perché è stato schierato Davide Re in prima frazione e non in ultima, ...

Mondiali di Atletica : Crippa batte il record italiano dei 10 mila dopo 30 anni : Superato il primato di Antibo. Il fondista azzurro è arrivato ottavo nella finale vinta dall’ugandese Cheptegei

Atletica - RECORD ITALIANO : Yeman Crippa strabilia - battuto Salvatore Antibo sui 5000 metri! Ottavo ai Mondiali - vince Cheptegei : RECORD ITALIANO! Yeman Crippa entra nella storia dell’Atletica leggera e mette da parte un mito assoluto come Salvatore Antibo, l’azzurro ha corso i 5000 metri dei Mondiali con un mirabolante 27:10.76 e ha così migliorato di quasi sei secondi il primato siglato dal siciliano nel lontano 1989 a Helsinki (27:16.50). Show assoluto del 23enne che settimana scorsa aveva deluso sui 5000 in questa rassegna iridata e che oggi ha offerto la ...

Mondiali di Atletica 2019 – Yeman Crippa ottavo con record italiano : l’oro nei 10mila metri a Cheptegei : Crippa ottavo nella finale dei 10mila metri ai Mondiali di atletica di Doha 2019: l’oro all’ugandese Cheptegei Ultima giornata di sfide a Doha ai Mondiali di atletica 2019: in pista è sceso l’azzurro Yeman Crippa per la finale dei 10 mila metri. L’azzurro ha chiuso la sua gara all’ottavo posto, stabilendo il nuovo record italiano, col crono di 27’10”76. Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro è ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. Delude Luminosa Bogliolo : ultima in semifinale. Davide Re trascina la 4×400 - c’è Crippa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.41: Partiti 18.38: Al via tra poco i 1500 uomini con Josh Kerr (Gbr), Timothy Cheruiyot (Ken), Matthew Centrowitz (Usa), Taoufik Makhloufi (Alg), Neil Gourley (Gbr), Jakob Ingebrigtsen (Nor), Ronald Kwemoi (Ken), Youssouf Hiss Bachir (Dji), Marcin Lewandowski (Pol), Craig Engels (Usa), Kalle Berglund (Swe), Jake Wightman (Gbr). E’ Europa contro Africa 18.36: Scelta discutibile per la ...

Atletica - Mondiali 2019 : Luminosa Bogliolo eliminata nelle semifinali dei 100 ostacoli - fuori con un alto 13.06 : Niente magia per Luminosa Bogliolo nelle semifinali dei 100 ostacoli ai Mondiali 2019 di Atletica leggera che si concludono oggi a Doha (capitale del Qatar). L’azzurra sperava di lottare per accedere all’atto conclusivo della rassegna iridata ma non è mai stata in gara e ha concluso la sua semifinale all’ottavo posto con l’elevato tempo di 13.06: un crono decisamente non all’altezza della 24enne che in questa ...

Mondiali Atletica 2019 – Luminosa Bogliolo eliminata nella semifinale dei 100 metri a ostacoli femminili : Luminosa Bogliolo chiude all’ottavo posto la semifinale dei 100 metri a ostacoli femminili dei Mondiali di Atletica 2019: l’azzurra non riesce a qualificarsi per la finale Luminosa Bogliolo eliminata nella semifinale dei 100 metri a ostacoli femminili dei Mondiali di Atletica 2019. Sulla pista di Doha, la 24 enne azzurra, tessereta Fiamme Oro, non ripete la bella prestazione nelle batterie di ieri (12″80) chiudendo ...

Atletica - Mondiali 2019. Alfio Giomi : “Soddisfatti - sulla strada giusta”. L’analisi positiva di La Torre : Oggi si concludono i Mondiali 2019 di Atletica leggera. Salvo miracoli di Luminosa Bogliolo (100 ostacoli), 4×400 maschile e Yeman Crippa (10000 metri) l’Italia chiuderà con soltanto una medaglia di bronzo (Eleonora Giorgi nella 50 km di marcia, specialità non olimpica) e poche altre soddisfazioni tra cui sicuramente spiccano la storica finale di Filippo Tortu sui 100 metri e i pass olimpici con la 4×100 femminile e la 4×400 ...

Atletica - Mondiali 2019 : le finali di oggi. Imperdibili 4×400 - 10000 maschili avvincenti - Mihambo e Vetter nei concorsi : Oggi domenica 6 ottobre si concludono i Mondiali 2019 di Atletica leggera, nell’ultima giornata verranno assegnati sette titoli iridati per chiudere in bellezza a Doha (capitale del Qatar). Riflettori puntati soprattutto sulle due staffette del miglio (4×400) come da tradizione, si preannuncia grande spettacolo in entrambi gli eventi: al femminile sembra tutto pronto per la volata degli USA di Allyson Felix ma attenzione alle ...

Atletica - . Mondiali 2019. La 4×400 azzurra si aggrappa a Re per un piazzamento di prestigio : Settimo Tortu, settima la 4×100 donne, ottavi Tamberi e Stecchi. L’Italia vuole di più e di meglio e l’ultima (o penultima) carta da finale per la spedizione italiana in decisa crescita rispetto al disastro di Londra, è la 4×400 uomini che ieri ha compiuto una impresa firmata soprattutto da Daniele Re conquistando un posto nella finale odierna che chiuderà il programma di gare a Doha. Si può sognare? La risposta è sì, a ...

Atletica - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (domenica 6 ottobre). A che ora gareggiano - programma e tv : oggi domenica 6 ottobre saranno impegnati 6 italiani (4 in una staffetta) ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (Qatar) si conclude la rassegna iridata. L’Italia alla 4×400 di un sontuoso Davide Re per puntare a qualcosa di concreto, da non perdere Luminosa Bogliolo che punta alla finale sui 100 ostacoli, Yeman Crippa può essere outsider sui 10000 metri. Di seguito tutti gli italiani in gara oggi domenica 6 ottobre ai Mondiali ...

Atletica - Mondiali 2019 oggi : programma - orari e tv di domenica 6 ottobre. Il calendario completo : oggi domenica 6 ottobre va in scena l’ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, si conclude la rassegna iridata a Doha (Qatar). Si assegnano sette titoli: grande conclusione con le staffette del miglio, in precedenza le prove di fondo e mezzofondo maschile (15000 e 10000 metri), da non perdere i 100 ostacoli e il salto in lungo femminile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle ...

Atletica - Mondiali 2019 : Lelisa Desisa vince la Maratona - sprint vincente su Geremew. Doppietta etiope - Rachik 12° e Meucci ritirato : Lelisa Desisa ha vinto la Maratona dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, l’etiope si è imposto col tempo di 2h10:40 al termine di una prova altamente spettacolare ed estremamente combattuta andata in scena nella notte di Doha (capitale del Qatar). Il 29enne aveva già conquistato l’argento iridato a Mosca 2013 e oggi sale sul gradino più alto del podio lanciandosi con grande ottimismo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020, ...