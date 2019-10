Ascolti tv sabato 5 ottobre 2019

Fonte : blogo

(Di domenica 6 ottobre 2019) Prime Time Su Rai 1 Ulisse - Il piacere della scoperta, terza puntata, ha registrato 3.821.000 telespettatori, share 19,7%. Su Rai 2 NCIS 1.355.000, 6,2%. FBI ha registrato 1.325.000 telespettatori, share 6,3%. Su Rai 3 Le Ragazze, prima puntata (live e recensione), ha registrato 949.000 telespettatori, share 4,9%. Su Canale 5 Amici Celebrities, terza puntata, ha registrato 3.271.000 telespettatori, share 19,7%. Su Italia 1 Il film d'animazione Cattivissimo me ha registrato un netto di 1.165.000 telespettatori, share 5,6%. Su Rete 4 Il film Don Camillo e l'onorevole Peppone ha registrato un netto di 947.000 telespettatori, share 4,8%. Su La7 Little Murders ha registrato 335.000 telespettatori, share 2,1%. Su Tv8 Il film Man on Fire - Il fuoco della vendetta ha registrato 527.000 telespettatori, share 2,9%. Su Nove Il film La leggenda degli uomini ...

