Ascolti TV | Sabato 5 Ottobre 2019 Ulisse 19 7% – 3 | 8 mln | Amici Celebrities 19 7%

Fonte : davidemaggio

(Di domenica 6 ottobre 2019)Nella serata di ieri,, su Rai1 – dalle 21.33 alle 23.44 –– Il Piacere della Scoperta, con una puntata dedicata a Maria Antonietta, ha conquistato 3.821.000 spettatori pari al 19.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.25 alle 0.48 – la terza puntata diha raccolto davanti al video 3.271.000 spettatori pari al 19.7% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.355.000 spettatori pari al 6.2% di share mentre FBI ha ottenuto 1.325.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia 1 Cattivissimo Me ha intrattenuto 1.165.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 il primo appuntamento con Le Ragazze segna 949 .000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Don Camillo e l’Onorevole Peppone totalizza un a.m. di 947.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 la serie Little Murders ha registrato 335.000 spettatori con uno share del ...

