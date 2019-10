Amici Celebrities | il monologo di Andrea Pucci nella puntata del 5 ottobre VIDEO

Fonte : dituttounpop

(Di domenica 6 ottobre 2019)sabato 5. Ildiospite. “In realtà sono qui perchè ho una mamma che vuole partecipare a uomini e donne over…” () Come ormai avete notato, il nuovo programma, in onda ogni sabato su Canale 5, e condotto da Maria De Filippi (per ora), non ha un comico fisso ogni, come eracon Pio e Amedeo in primavera. Ieri, sabato 5, era presente. Il comico ha fatto ridere il pubblico in studio e a casa con unche fa parte del suo classico repertorio. Ricordiamo che la nuovadiandrà in onda mercoledì 9condotto da Michelle Hunziker.inizia il suo spazio parlando della sua età e di cosa ha fattovita, è papà, sua figlia è già adolescente, si parte quindi con il solitosui genitori e “parenting”. Per poi passare ...

NaliOfficial : Questa sera ci vediamo ad Amici Celebrities ???? ?? Sorpresa! ?? #amicicelebrities #teamblu @AmiciUfficiale @WittyTV - Corriere : Alberto Angela batte «Amici Celebrities» di Maria De Filippi - LaStampa : La puntata di «Ulisse - il piacere della scoperta» dedicata a Leonardo ha vinto la serata contro «Amici Celebrities… -