Allan vuole riprendersi il Napoli | il suo agente tiene vivo il discorso rinnovo!

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 6 ottobre 2019)dovrebbe giocare titolare nel probabile centrocampo a tre varato da Ancelotti. Intanto il suoilrinnovodovrebbe essere di nuovo nell’undici titolare, nonostante l’opaca prestazione contro il Genk. Ancelotti nonrinunciare al brasiliano, elemento che gli garantisce la giusta intensità in mezzo al campo, malgrado il periodo di poca brillantezza. Secondo il Corriere dello Sport,è carico e ben determinato a riprendesi sia ilche il Brasile, la nazionale con cui ha vinto la Copa America. Inoltre – sempre secondo il quotidiano – si apprende che il suosembra essere molto attivo nel tenereillegato al rinnovo contrattuale con gli azzurri. In tal modo, si metterebbe il suggello a un rapporto già bello stabile. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Torino-, le ...

news24_napoli : CORRIERE – Allan vuole riprendersi il Napoli! Rinnovo, a breve il summit con Giuntoli: le… - SiamoPartenopei : CORRIERE - Allan vuole riprendersi il Napoli! Rinnovo, a breve il summit con Giuntoli: le ultime - cn1926it : #Allan vuole riprendersi il #Napoli, il suo agente tiene vivo il discorso del rinnovo con il club -