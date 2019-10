Alitalia | prestito ponte agli sgoccioli Solo tenerla in vita costerà tra 200 e 350

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) “Limitare” la revoca della concessionead alcune tratte liguri. È questa l’ipotesi di lavoro sul tavolo di Giuseppe Conte dopo il dietrofront di Atlantia sul dossier. Intanto, comunque vada la partita autostradale, slitta ancora la scadenza (15 ottobre) per il piano di salvataggio della compagnia. Con il risultato che lo Stato sarà costretto a mettere mano al portafoglio per ere la formalizzazione del tracollo di un’azienda che brucia ancora più di 500mila euro al giorno. Il denaro del(900 milioni), finito nel mirino di Bruxelles, si assottiglia giorno dopo giorno. Al 31 agosto erano rimasti in cassa380 milioni, somma che include anche le somme incamerate per i biglietti venduti per voli dei prossimi mesi. Questo significa che, tenendo conto anche gli interessi, sono già andati in fumo oltre 700 milioni. Ma il peggio è che ...

