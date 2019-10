Alberto Angela | grandi notizie per lui Senza rivali! Ecco cosa è successo

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 6 ottobre 2019)freni e in continua ascesa.super star batte ancora Maria De Filippi. Ulisse ha tenuto incollati davanti allo schermo 3.821.000 spettatori con uno share del 19.7%, lo stesso che ha fatto segnare proprio Amici Celebrities che però ha totalizzato una media di 3.271.000 spettatori totali. La Rai ha tenuto anche con Rai Due che ha totalizzato 1.355.000 spettatori pari al 6.2% di share con NCIS e 1.325.000 spettatori pari al 6.3%, invece, con FBI, mentre dall’altra parte Italia 1 ha chiuso con 1.165.000 spettatori e uno share del 5.6% per il ritorno in tv del cartone Cattivissimo me. “Non facciamo questi programmi per il risultato, il nostroè già andare in onda in prima serata. Dall’altra parte ci sono gruppi di altissima professionalità, leader del sabato sera. I dati, certo, vanno considerati, ma per me quello che conta è far arrivare la divulgazione ...

