Agenti uccisi a Trieste | l' ordinanza del gip | Il killer ha agito con

Agenti uccisi a Trieste - l'ordinanza del gip : "Killer ha agito con lucidità. Niente che documenti malattie mentali" : In esclusiva i contenuti del provvedimento che ha comfermato il fermo di Meran. "L'omicida aveva familiarità con le armi"

Sparatoria a Trieste - uccisi due Agenti : cosa sappiamo finora : Venerdì 4 ottobre Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, due agenti della polizia, sono stati uccisi in una Sparatoria all'interno della Questura di Trieste (CHI ERANO - LA FIACCOLATA - L'OMAGGIO DELLE ALTRE FORZE DELL'ORDINE - L’AUDIO DALLA QUESTURA). Avevano 34 e 31 anni. A sparare è stato Augusto Stephan Meran, 29enne dominicano che si trovava lì insieme al fratello Carlysle Stephan Meran, di 32 anni. I due fratelli ...

Trieste - la fiaccolata e gli applausi per i due Agenti uccisi : Commozione e applausi alla fiaccolata per ricordare i due agenti uccisi in questura a Trieste. Subito dopo la Santa Messa di suffragio nella chiesa del Rosario, una commovente cerimonia si è svolta nel famedio della Questura, presenti il questore Giuseppe Petronzi, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, il governatore Fvg Massimiliano Fedriga, Giuseppe Rosato e il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, oltre a gente comune, ...

Una settimana fa gli Agenti uccisi a Trieste avevano salvato un minore dal suicidio : I due agenti uccisi, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, una settimana fa sono stato protagonisti di una operazione delicata, dissuadere un minorenne dal suicidarsi. A renderlo noto è stato il questore Giuseppe Petronzi in una breve intervista al TgR Friuli Venezia Giulia.Al giornalista Antonio Di Bartolomeo, Petronzi ha rivelato l’intervento che, all’epoca, proprio per la delicatezza del fatto, non era stato reso noto.Petronzi ...

Agenti uccisi a Trieste - la madre dell’assassino : “Chiedo perdono - mio figlio è malato” : “Mi dispiace tanto, non so come chiedere perdono a queste famiglie. Prego Dio che dia loro pace e che un giorno possano perdonare”. Lo ha detto Betania, la madre del giovane indagato per lasparatoria avvenuta ieri in Questura a Trieste in cui sono morti due Agenti. “Mi dispiace per quello che ha fatto mio figlio – ha aggiunto commossa – cosa si può dire ad un padre che perde un figlio o a un figlio che perde il ...

Agenti uccisi a Trieste - i sogni napoletani di Pasquale e Pierluigi : «Quel bambino con la divisa» : Due corpi, un'anima. Padre e figlio con gli stessi sogni, le stesse ambizioni, la stessa carriera e quell'amore per la divisa che fin da piccolo aveva affascinato Pierluigi, che preso per...

Trieste - Agenti uccisi da cinque proiettili : “Sparati 16 colpi - utilizzate le loro pistole” : Nuovi dettagli che alimentano le polemiche sugli equipaggiamenti in dotazione alle forze dell'ordine. Ieri l'omaggio di Trieste ai due agenti uccisi. Il ricordo della fidanzata di Demenego: “Matteo amava il suo lavoro, ma diceva: rischio troppo”.Continua a leggere

Agenti uccisi a Trieste - come è potuto accadere? Ci sono due domande a cui rispondere : di Fabio Anselmo e Ilaria Cucchi Il dolore delle famiglie dei due giovani Agenti di polizia che hanno ieri perso la vita nell’adempimento del dovere, merita rispetto. Merita fatti e non parole. Merita provvedimenti seri e non spot pseudo elettorali. Oggi il segretario generale del Sap (sindacato autonomo di polizia), Stefano Paoloni, denuncia pubblicamente i problemi di malfunzionamento delle fondine in dotazione agli Agenti della polizia ...

A Napoli Mattarella ricorda gli Agenti uccisi a Trieste : "La nostra vita procede e si sviluppa attraverso l'azione quotidiana di tante persone sconosciute, servitori dello Stato, servitori della nostra comunità, come i due agenti della Polizia di Stato ieri assassinati a Trieste". Nel corso del suo intervento alla cerimonia che celebra i 180 anni della linea ferroviaria Napoli-Portici, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato così i due agenti uccisi in questura a Trieste - ...

Mattarella ricorda Agenti uccisi a Trieste : riconoscenza e dolore : Un lungo applauso ha accolto le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di commemorazione per i due agenti uccisi a Trieste

Agenti uccisi a Trieste - il sindaco Dipiazza : "Una violenza inaudita - siamo in guerra" : L'intervento del primo cittadino, sconvolto per quanto accaduto. “Vedere morire due ragazzi giovani, di trent’anni, è terribile. Dove siamo arrivati? Le forze dell’ordine devono stare attente: devono rendersi conto che siamo in guerra. Lasciamoli lavorare” Federico Garau ? Luoghi: Trieste

Trieste - fiori per gli Agenti uccisi - abbracci e carezze per i colleghi. Un testimone : “Quei rumori mi sembravano petardi” : Tutto si muove eppure tutto è fermo. È il giorno dopo di Trieste, dove l’aria sa di sospensione. Non solo fuori dalla Questura dove ieri due poliziotti, Pierluigi Rotta, 34 anni di Pozzuoli e di Matteo Demenego, 31 anni, di Velletri sono stati uccisi. La città intera è stranita, ammutolita, quasi zittita, di certo incredula dopo che Alejandro Augusto Stephan Meran, un dominicano, 29 anni affetto da problemi psichici, ha sottratto la pistola a ...