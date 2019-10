A Torino col 4-3-3 ma non è una conversione al 4-3-3

Calcio : annullata la squalifica di Walter Mazzarri e Nicolò Frustalupi - il Torino vince l’appello : Il ricorso del Torino ha successo: Walter Mazzarri e Nicolò Frustalupi, dopo esser stati espulsi dalla panchina durante l’incontro dei granata contro il Parma, potranno dunque tornare regolarmente a sedersi sul ponte di comando della loro squadra già da questa domenica, nella partita contro il Napoli. Originariamente la sanzione prevedeva la squalifica di un turno tanto per Mazzarri quanto per Frustalupi, ma la Corte d’Appello ...

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha accolto il ricorso del Torino La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha accolto il ricorso del Torino riguardo la squalifica per una giornata al tecnico Walter Mazzarri e al vice Nicolò Frustalupi. Pertanto i due tecnici saranno regolarmente in panchina nel match contro il Napoli, domenica alle ore 18.

Zazzaroni consiglia : “Stasera schiererei Milik con Lozano - preservando Mertens per la sfida col Torino…” : Il consiglio di Zazzaroni per Genk-Napoli Il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il match di stasera Genk-Napoli ai microfoni di Radio Marte: “Io giocherei con Milik e Lozano contro il Genk. Mertens lo preserverei per la partita di Torino che è fondamentale. Ancelotti è abbastanza incavolato con la squadra, non sta corrispondendo attenzione da parte di qualcuno. Le partite ...

Video/ Parma Torino - 3-2 - : highlights e gol - spettacolo al Tardini! - Serie A - : Video Parma Torino, risultato finale 3-2,: gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Tardini nella sesta giornata di Serie A.

Torino – Mazzarri sincero dopo il ko col Parma : “siamo stati autolesionisti! E’ girato tutto storto” : Torino ko contro il Parma nel posticipo della sesta giornata di Serie A: il commento di Walter Mazzarri Brutto ko questa sera, nel posticipo della sesta giornata di Serie A per il Torino: i granata hanno ceduto al Parma 3-2, con una rete di Inglese negli ultimissimi minuti. sincero e diretto, Mazzarri ha così commentato la partita: “facciamo quasi tutto noi, abbiamo commesso delle ingenuità assurde. Eravamo in dieci, e siamo andati ...

Parma e Torino danno spettacolo - ma la vittoria parla… Inglese [FOTO] : Gol ed emozioni nel primo tempo, più tattica nel secondo. Ma Parma e Torino, nel monday night della sesta giornata di Serie A, danno spettacolo. Il primo tempo si chiude addirittura sul 2-2, con in mezzo un rigore fallito, ma a spuntarla sono i padroni di casa nel finale. Il match si sblocca subito, dopo due minuti. Gervinho, servito in profondità, sfrutta tutta la sua velocità per involarsi tutto solo davanti al portiere e servire ...

Chiara Appendino : “La Tav si farà. Treno Hyperloop collegherà Torino a Milano in pochi minuti” : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha parlato del progetto futuristico dell'Hyperloop, un Treno supersonico in grado di viaggiare a 1.200 chilometri orari e di collegare il capoluogo piemontese a Milano in una manciata di minuti: "Stiamo già lavorando al progetto in accordo con il sindaco Sala".Continua a leggere

Milan – Giampaolo sicuro dopo il ko col Torino : “è stata la miglior partita giocata fin qui” : Giampaolo commenta il ko di questa sera del Milan: le parole del tecnico rossonero dopo la sconfitta contro il Torino Amara sconfitta, questa sera, per il Milan a Torino. I granata hanno trionfato in rimonta con una fantastica doppietta di Belotti nel posticipo della quinta giornata di Serie A. “Era una partita in controllo, non abbiamo avuto il cinismo di chiuderla. Abbiamo avuto più di un’occasione per raddoppiare, non ...

Torino-Milan live - le formazioni ufficiali : Mazzarri col tridente - giocano Leao - Bennacer ed Hernandez : Torino-Milan live – Va in scena all’Olimpico Grande Torino il posticipo del quinto turno di Serie A. Si sfidano Torino e Milan in quella che si preannuncia una gara scoppiettante. Il Torino è reduce da due sconfitte consecutive contro Lecce e Sampdoria. Dall’altra parte i rossoneri che arrivano dal derby perso senza appello. Le due squadre cercano riscatto. Torino-Milan, LE formazioni ufficiali Torino (3-5-2): Sirigu; ...

Calciomercato – Il futuro di Higuain e Mandzukic - colpo del Verona : la Roma bussa in casa Fiorentina - osservato in Torino-Milan : Novità importanti di Calciomercato nelle ultime ore, i club si muovono con l’intenzione di mettere a segno colpi importanti nelle prossime sessioni, da gennaio a giugno si preannunciano mesi caldissimi. Le squadre di Serie A non stanno a guardare, nelle ultime ore aggiornamenti anche a sorpresa. Higuain APRE LE PORTE AL BOCA – “La Nazionale per me resta una cosa assai importante, con la maglia dell’Albiceleste ho ...

Lecce - Calderoni : “Vittoria di Torino frutto di tanti fattori - volevamo riscattare la sconfitta col Verona” : “I tre punti conquistati contro il Torino sono il frutto di determinazione, aggressività e del lavoro svolto durante la pausa di campionato. volevamo riscattarci dopo il passo falso casalingo con il Verona e la squadra è risuscita ad offrire una grande prestazione: questa vittoria deve darci coraggio per il prosieguo”. Sono le parole del difensore del Lecce Marco Calderoni, uno dei protagonisti della vittoria dei salentini a ...

Arrestato in Spagna “l’uomo ragno” - protagonista di una spettacolare fuga dalla Questura di Torino : È finito in manette in Spagna "l'uomo ragno", trentacinquenne protagonista a giugno di una spettacolare fuga dagli uffici della Questura torinese. L'uomo, coinvolto in un caso di violenza sessuale di gruppo e di spaccio di droga, dopo aver scambiato una frase con il suo avvocato si era alzato dalla sedia e si era lanciato verso la finestra del primo piano facendo un volo di circa sette metri.Continua a leggere

Torino-Lecce - Mazzarri : “Chiedo scusa ai tifosi - la sconfitta è colpa mia” : E’ un Walter Mazzarri deluso e dispiaciuto quello presentatosi ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta contro il Lecce: “Devo chiedere scusa ai tifosi perché nella partita di questa sera abbiamo sbagliato quasi tutto, come non ci capitava da tempo. Ho visto giocatori svagati, sotto tono, forse ho sbagliato io a non fargli capire che il Lecce corre e gioca bene. I miei non sembravano loro, la colpa evidentemente è ...