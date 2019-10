5 nuove canzoni da mettere in cuffia da Frah Quintale a Maisie Peters

Fonte : gqitalia

(Di domenica 6 ottobre 2019) Con ottobre arrivano le, fresche di release che vi consigliamo di aggiungere subito in playlist assieme alla top 10 dei brani che vi abbiamo già segnalato la scorsa settimana: l’autunno suona davvero bene con con questi nuovi pezzi di ayokay,, Mika, Lazza,e le imperdibili featuring. ayokay, «Dear Luca» And I know that so much has changed But in a way we're still just the same I spent the last six years Trying to replace you, Luca I hope you've forgiven me Dj e produttore americano con un background ricco, fatto di un miscuglio di generi che lo hanno ispirato: dall’hip hop al pop, dall’EDM all’r’n’b Lui è Alex O'Neill, alias Ayokay. Che con la musica è andato in fissa dall’ultimo anno di liceo e da lì, dal Michigan, ha iniziato la sua carriera. ...

clauyoon : RT @jinIotus: io: so benissimo che i bangtan stanno lavorando al prossimo comeback e/o ai loro mixtape separati e manca poco al rilascio… - waaaanky_ : RT @ididitallteam1: oggi 9 anni fa andava in onda per la prima volta la 2x3, “santo panino”. uno degli episodi più struggenti, ma che ci ha… - giada1146 : RT @_maridl: Tish, qui solo per dire che non vedo l’ora di ascoltare le tue nuove canzoni e provare sicuramente mille emozioni diverse. “An… -