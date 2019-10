10 episodi di Breaking Bad da rivedere prima dell’arrivo del film su Netflix

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 6 ottobre 2019) Se non avete mai vistoBad, allora ilin arrivo sunon fa per voi. El Camino è infatti il sequel della serie che segue la fuga di Jesse Pinkman (interpretato da Aaron Paul) dopo gli eventi del finale andato in onda nel 2013 su AMC. Il lungometraggio arriverà sulla piattaforma l'11 ottobre, perciò è ora di rinfrescarci la memoria su quanto accaduto finora inBad; se volete mettervi in pari e avete poco tempo per farlo, ecco i 10della serie da (ri)vederedi El Camino. Inutile dirvelo: ATTENZIONE AGLI SPOILER! 1x01 - Questione di chimica https://www.youtube.com/watch?v=hCEZ7e bjxc L'o da dove tutto è iniziato e che spiega il motivo per cui Walter White è passato dall'essere un mite e remissivo professore di chimica in un cinico e spietato spacciatore e assassino - nonché produttore di metanfetamina, con la complicità di un suo ex ...

_diana87 : RT @OptiMagazine: 10 episodi di #BreakingBad da rivedere prima dell'arrivo del film su Netflix - _diana87 : Mega articolone/guida prima di #ElCamino: 10 episodi di #BreakingBad da rivedere prima dell'arrivo del film su Netf… - OptiMagazine : 10 episodi di #BreakingBad da rivedere prima dell'arrivo del film su Netflix -