WTA Pechino – Battaglia senza esclusione di colpi tra Barty e Bertens | in finale ci va

Tennis - WTA Pechino 2019 : Osaka chiude la striscia vincente di Andreescu. In semifinale anche Wozniacki - in alto c’è Barty-Bertens : Dopo una lunga giornata, anche il WTA Premier Mandatory di Pechino è giunto alla conclusione dei quarti di finale, e con risultati che per certi versi risultano sorprendenti non per il ranking, ma per un certo tipo di vissuto recente del circuito femminile. La notizia del giorno è anche l’ultima ad arrivare: Naomi Osaka pone fine all’infinito momento d’oro di Bianca Andreescu. La giapponese supera la canadese per 5-7 6-3 6-4 ...

WTA Pechino – Prova di forza per Naomi Osaka : successo in rimonta su Bianca Vanessa Andreescu : Naomi Osaka ottiene un’importante vittoria che le apre le porte della semifinale di Pechino: la tennista giapponese supera in 3 set Bianca Vanessa Andreescu La sfida più attesa dei quarti di finale del WTA di Pechino va a Naomi Osaka. Dopo 2 ore e 17 minuti di match, la tennista nipponica, attuale nmero 4 al mondo, riesce a piegare le resistenze della giovane Bianca Vanessa Andreescu (numero 6 WTA) dopo 3 combattuti set. In campo si ...

WTA Pechino – Caroline Wozniacki in semifinale : Kasatkina si arrende al tie-break del secondo set : Caroline Wozniacki si qualifica per la semifinale del WTA di Pechino: la tennista danese supera Daria Kasatkina al tie-break del secondo set Dopo 1 ora e 39 minuti di gioco Caroline Wozniacki accede alla semifinale del WTA di Pechino. La tennista danese, numero 19 al mondo, supera Daria Kasatkina (numero 45 WTA) in due set, vinti con il punteggio di 3-6 / 6-7 (5-7), rischiando di farsi rimontare al tie-break dopo 5 match point sprecati. In ...

WTA Pechino – Kiki Bertens non dà scampo alla Svitolina - l’olandese si qualifica per le semifinali : L’olandese si impone in due set sulla propria avversaria ucraina e adesso sfiderà la Barty per un posto in finale Kiki Bertens è la seconda semifinalista del “China Open“, torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.285.274 dollari che si disputa sui campi in cemento di Pechino, in Cina. L’olandese supera in due set Elina Svitolina, rimasta in partita solo nel primo set prima di cedere alla propria ...

WTA Pechino – Prima soffre e poi sorride - che reazione di Ashleigh Barty : Kvitova ko e pass per la semifinale in tasca : Dopo un avvio non proprio brillantissimo, l’australiana ribalta la propria avversaria e accede così in semifinale a Pechino Ashleigh Barty è la Prima semifinalista del torneo WTA di Pechino, la tennista australiana supera in rimonta Petra Kvitova e stacca così il pass per il turno successivo. Un successo arrivato al termine di una partita davvero complicata, partita male per la numero uno del ranking, sotto di un set al cospetto ...

WTA Pechino – Andreescu super! Brady asfaltata in due set agli ottavi : Andreescu regola Brady in due set e vola ai quarti di finale del torneo WTA di Pechino E’ una Andreescu super, quella scesa in campo oggi per gli ottavi di finale del torneo WTA di Pechino, in corso sui campi in cemento della città cinese. La tennista canadese, numero 6 del ranking WTA ha regolato in appena un’ora e 9 minuti di gioco la rivale statunitense Brady. Andreescu ha staccato il pass per i quarti di finale col ...

Tennis - WTA Pechino 2019 : avanti Osaka - Kasatkina - Wozniacki e Andreescu senza problemi : Si è giocata oggi la parte rimanente dei terzi turni al WTA Premier Mandatory di Pechino, il cui tabellone si è definitivamente allineato ai quarti di finale che vedremo in scena nella giornata di domani. L’unica non testa di serie ad entrare tra le migliori otto in quel della capitale cinese è la russa Daria Kasatkina (che è comunque stata numero 10 nel finale di 2018), vittoriosa nel derby con Ekaterina Alexandrova per 6-4 6-3, in un ...

WTA Pechino – Naomi Osaka ai quarti : vittoria con bagel su Alison Riske : Naomi Osaka accede ai quarti di finale del WTA di Pechino: la tennista nipponica supera Alison Riske in due set con tanto di bagel Naomi Osaka avanza spedita nel main draw del WTA di Pechino. La tennista giapponese, attuale quarta forza del ranking WTA, ha avuto la meglio sull’americana Alison Riske (24 WTA) in 1 ora e 14 minuti di gioco. L’incontro è stato incerto solo nel primo set, nel quale Osaka l’ha spuntata per 4-6. Nel secondo ...

WTA Pechino – Wozniacki vola ai quarti di finale - Siniakova eliminata in due set : Wozniacki avanza al torneo WTA di Pechino: la danese ai quarti di finale della competizione cinese Ottavi di finale positivi per Caroline Wozniacki al torneo WTA di Pechino, in corso sui campi in cemento della città cinese. La tennista danese numero 14 al mondo ha eliminato in due set la rivale ceca Siniakova, staccando così il pass per i quarti di finale. Il match è terminato dopo un’ora e 37 minuti di gioco col punteggio di 7-5, ...

WTA Pechino – Elina Svitolina si suda il passaggio ai quarti : Sofia Kenin eliminata al terzo set : Elina Svitolina ha bisogno di 3 set per eliminare Sofia Kenin: la statunitense vince al tie-break il secondo periodo di gioco ma la numero 3 al mondo si impone al terzo set Servono 2 ore e 34 minuti ad Elina Svitolina per accedere ai quarti di finale del WTA di Pechino. La tennista ucraina, numero 3 della classifica mondiale femminile, è costretta agli straordinari per superare la numero 16 WTA, Sofia Kenin. Dopo un 6-3 al primo set, ...

Tennis - WTA Pechino 2019 : i risultati del 2 ottobre. Barty - Bertens e Svitolina ai quarti in tre set : Si sono disputati oggi sei incontri del torneo WTA Premier Mandatory di Pechino: completato il secondo turno con le ultime due sfide e giocati gli ottavi di finale della parte alta del tabellone. Tutti gli incontri odierni sono risultati equilibrati e combattuti, dando vita ad un grande spettacolo su cemento cinese. Avanzano agli ottavi di finale la canadese Bianca Andreescu, che batte per 6-3 7-6 (5) la belga Elise Mertens, mentre il derby ...

WTA Pechino – Che fatica per Bertens : l’olandese ai quarti - Hercog eliminata in 3 set : Bertens fatica ma stacca il pass per i quarti di finale al torneo WTA di Pechino: Hercog ko in tre set Kiki Bertens ha affrontato un’ostica rivale oggi agli ottavi di finale del torneo WTA di Pechino, in corso sui campi in cemento della città cinese. L’olandese numero 8 al mondo ha faticato contro la slovena Hercog, ma alla fine è riuscita ad avere la meglio, trionfando al terzo set: il match è terminato col punteggio di 6-7, ...

WTA Pechino – Barty fatica ma vola ai quarti : Zheng eliminata in tre set : Barty ai quarti di finale del torneo WTA di Pechino: eliminata la padrona di casa Zheng Ha dovuto faticare parecchio, Barty, agli ottavi di finale del torneo WTA di Pechino, in corso sui campi in cemento della città cinese. La tennista numero 1 al mondo ha eliminato in tre set una tosta Zheng, vogliosa di far bene davanti al suo pubblico di casa. Barty ha trionfato in due ore e 29 minuti col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2 e ai quarti di finale ...

WTA Pechino – Tutto facile per Kvitova agli ottavi : Bencic ko in due set : Kvitova vola ai quarti di finale del torneo WTA di Pechino: Bencic ko in due set in Cina Petra Kvitova ha superato con successo gli ottavi di finale del torneo WTA di Pechino, in corso sui campi in cemento della città cinese. La tennista ceca numero 7 al mondo ha regolato in due set, dopo un’ora e 28 minuti di gioco la rivale Bencic: per la svizzera non c’è stato nulla da fare, la numeor 10 del ranking WTA ha ceduto alla sua ...