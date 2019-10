Weekend di Calcio in tv | domenica sera big match Inter-Juventus su Sky e Now Tv

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 5 ottobre 2019)in tv e in streaming su Sky Sport, Now Tv e DAZN6 ottobresu Sky Sport Un riccoditra sabato 5 e6 ottobre che ha perso l’anticipo del venerdì Brescia-Sassuolo rinviata dopo la morte del patron del Sassuoo Giorgio Squinzi. Sette partite su Sky e tre su DAZN disponibili in streaming ma anche via satellite e fibra al canale 209 di Sky che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te. Bigdi giornatasu Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Gli studi che accompagnano le partite sono SkyLive con Marco Cattaneo,con Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio a “SkyShow”, e con Fabio Caressa a “SkyClub”, ospite d’eccezione in studio Claudio Marchisio. Tutte le partite di Sky sono anche in ...

meteo_calabria : #METEO #STADIO: servizio in esclusiva a cura di - ETGazzetta : VIDEO #Gazza90, il weekend di calcio internazionale in 90': Zidane col caso Courtois, i messaggi in codice di Icard… - scommesseperfet : Buonasera! Presentiamo il materiale del 5/10/2019 Prono 'Standard 13' del 5/10/2019 di -