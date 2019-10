Volvo | mobilità e futuro | l’elettrificazione è uno stile di vita

Fonte : vanityfair

(Di sabato 5 ottobre 2019)XC60 Polestar EngineeredXC60 Polestar EngineeredXC60 Polestar EngineeredXC60 Polestar EngineeredXC60 Polestar EngineeredXC60 Polestar EngineeredXC60 Polestar EngineeredXC60 Polestar EngineeredXC60 Polestar EngineeredXC60 Polestar Engineered«Lo scorso anno avevamo promesso che tutte le vetture lanciate dal 2019 in poi, avrebbero avuto a che fare col processo di elettrificazione. Oggi, per gradi, quel proposito sta diventando realtà». Nel salone delle conferenze diCar Italia, a Bologna, il presidente Michele Crisci sorride soddisfatto: la casa automobilistica svedese, infatti, sta seguendo con rigore la tabella di marcia di ibridizzazione dell’intera gamma, in vista della sua prima vettura full electric che sarà lanciata nelle prossime settimane. «È un processo che sta andando per step», aggiunge Crisci. «In listino sono ...

