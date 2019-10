Vodafone rimodula un altro suo piano | che costerà 1 | 49 euro al mese

Le rimodulazioni non finiscono più : ecco le nuove di Vodafone e Tiscali : A partire dal mese di novembre alcune delle offerte di Tiscali subiranno una rimodulazione e proprio in questi giorni gli utenti “impattati” stanno ricevendo un’apposita comunicazione informativa via SMS. ecco un esempio di messaggio che l’operatore sta inviando agli utenti interessati dalle modifiche: Aggiorniamo la tua offerta per mantenerla tra le più competitive sul mercato! Al primo rinnovo nel mese di novembre avrai ...

Non si sentiva la mancanza delle rimodulazioni Fastweb : dal 21 ottobre la risposta a Vodafone : Da tempo non se ne parlava, ma a partire dal mese di ottobre a quanto pare dovremo fare i conti anche con le rimodulazioni Fastweb. La compagnia telefonica, infatti, ha deciso di applicare alcuni aumenti a determinate tariffe attualmente sul mercato, rendendole per forza di cose meno competitive rispetto a quanto riscontrato fino ad oggi. Il prossimo sarà pertanto un mese molto caldo, se pensiamo che nella giornata di ieri vi abbiamo parlato ...

Senza sosta le rimodulazioni Vodafone d’autunno : dal 25 ottobre nuove fasce colpite : Si torna a parlare anche oggi 24 settembre di rimodulazioni Vodafone. Tutto nasce dall'ultima comunicazione ufficiale diramata dalla compagnia telefonica per coloro che dispongono di un piano più diffuso di quanto si possa immaginare. Dopo avervi parlato di Vodafone 25 pochissimi giorni fa con un articolo apposito, infatti, questo martedì tocca concentrarsi su Life Connect, alla luce di un provvedimento da parte dello stesso operatore che non ...

Scappatoia rimodulazioni Vodafone : come passare a Senza Scatto New da Vodafone 25 : Sono forte oggetto di discussione le rimodulazioni Vodafone di cui vi abbiamo parlato in anteprima nella giornata di ieri, che prevedono, a partire dal 21 ottobre 2019, un costo di 1.99 euro/mese per il piano a consumo Vodafone 25 (non avendo attiva alcuna offerta con minuti e GB), finora gratuito. Si precisa che, come forma compensativa, gli utenti impattati potranno richiedere l'attivazione di 2GB/mese Senza costi aggiuntivi, facendone ...

Incontenibili rimodulazioni Vodafone : dal 21 ottobre tanti clienti coinvolti : Era prevedibile che l'autunno delle rimodulazioni Vodafone sarebbe stato assai caldo, dopo un'estate caratterizzata pure da tanti aumenti. L'ultima comunicazione del vettore fa riferimento a una nuova modifica unilaterale del contratto prevista per il giorno 21 ottobre e che colpirà molti di coloro che, fino a questo momento, non sono stati affatto coinvolti, in particolare chi ha una SIM telefonica non associata ad alcun piano. Dal sito ...

Ennesime rimodulazioni Vodafone dal 16 settembre - pure senza risarcimento : Impossibile non tornare a parlare delle rimodulazioni Vodafone oggi 16 settembre. Una nuova modifica unilaterale del contratto dell'operatore rosso è attiva proprio da questo lunedì di metà mese e colpisce, in particolar modo, i clienti di linea fissa. L'aumento non è di poco conto neanche questa volta e le rimodulazioni Vodafone incideranno sulla spesa mensile telefonica per ben 2,99 euro. La modifica era stata comunicata dal vettore in ...

La grande danza delle rimodulazioni Vodafone continua il 9 settembre : le offerte coinvolte : Le rimodulazioni Vodafone ci hanno fatto compagnia, si fa per dire, durante l'estate e non mancano di impattare sul portafoglio degli italiani interessati anche nel rientro dalle vacanze. Proprio oggi 9 settembre prende il via un nuovo rincaro, frutto di una nuova modifica unilaterale del contratto che questa volta impatta sui clienti di linea fissa. Le rimodulazioni Vodafone in questione sono pure abbastanza corpose: chi verrà coinvolto ...

Al via le temute rimodulazioni Vodafone oggi 1 settembre : offerte chiamate in causa ed importi : Stanno scattando proprio in queste ore le prime rimodulazioni Vodafone del mese, considerando il fatto che la compagnia telefonia ha avviato la distribuzione di alcuni SMS informativi oggi 1 settembre. Proviamo dunque a capire come cambieranno le cose nelle prossime settimane, dopo aver condiviso coi nostri lettori un iniziale punto della situazione anche ad agosto, relativamente ai rincari pensati dalla compagnia telefonica per alcune tra le ...