VIDEO MotoGP | Romagnoli | “Petrucci dà tutto | a volte bisogna andare piano per andare

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : l’analisi delle cadute di Marquez e Quartararo : Caduta sia per Marquez che Quartararo nella curva 5 del circuito di Buriram nel GP di Thailandia di MotoGP: andiamo a scoprire l’analisi fatta dai due piloti che parlano di una piccola buca presente. VIDEO MotoGP, GP Thailandia: L’ANALISI delle cadute DI Marquez E Quartararo Foto: Origo

VIDEO MotoGP - Fabio Quartararo : “Domani in gara proverò a fare selezione nei primi 5 giri” : Fabio Quartararo è il poleman di giornata nel Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP. Il giovane francese, dall’alto della sua prima posizione, ha già chiaramente in mente quale sarà il suo obiettivo di domani in gara: forzare sin dal via per fare selezione nei primi giri. Secondo il portacolori del team Yamaha Petronas sarà fondamentale creare un gruppetto per andarsi poi a giocare il gradino più alto del podio. Andiamo ad ascoltare le ...

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : i momenti salienti delle qualifiche di Buriram : Le qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP non hanno certo lesinato in fatto di emozioni. Sul circuito di Buriram, infatti, è successo un po’ di tutto. In primo luogo Fabio Quartararo ha sospinto la sua Yamaha del team Petronas alla quarta pole position della stagione con una ennesima dimostrazione di forza. Quindi, abbiamo assistito a ben tre cadute nella sola Q2. Una con Valentino Rossi, che non è andato oltre la nona ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Thailandia 2019 : “La caduta nelle qualifiche? Uscito troppo forte da curva-4” : Marc Marquez colleziona un’altra caduta nel corso delle qualifiche del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram, l’iberico, protagonista di un crash spaventoso nel corso delle libere del venerdì, ha perso ancora una volta l’anteriore della sua Honda, finendo per le terre e vedendo sfumare la pole position dell’appuntamento thailandese in favore del francese Fabio ...

MotoGp – Fastidiosa caduta per Valentino Rossi in qualifica - il Dottore finisce nella ghiaia [VIDEO] : La qualifica del pilota della Yamaha è stata condizionata da una caduta avvenuta in curva 5 durante la Q2 Fastidiosa caduta per Valentino Rossi durante la Q2 delle qualifiche del Gran Premio della Thailandia, chiuse al nono posto con oltre un secondo di distanza da Fabio Quartararo. Il Dottore ha perso l’anteriore in percorrenza di curva 5, finendo dritto dritto nella ghiaia insieme alla sua M1. Subito recuperato in motorino da un ...

VIDEO MotoGP - David Munoz : “Pronto per la nuova avventura con Valentino Rossi” : Una delle notizie più corpose di questo fine settimana del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP, esula dalla pista. Valentino Rossi nella prossima annata, infatti, avrà un nuovo capo-tecnico. Si chiude il lungo binomio con Silvano Galbusera, dato che la Yamaha lo dirigerà verso altre soluzioni, per cui il “Dottore” ha scelto David Munoz che un anno fa ha vinto il titolo assieme a Francesco “Pecco” Bagnaia in Moto2. ...

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : i segreti del circuito di Buriram. Un mix tra tecnica e velocità : Il Circus della MotoGP fa rotta verso la Thailandia, a Buriram, dove oggi sono tenute le qualifiche della quindicesima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sull’asfalto asiatico Fabio Quartararo ha saputo interpretare alla perfezione il layout: un circuito in cui parti veloci e tratti più guidati sono inseriti nel giusto mix, creando non poche difficoltà nella messa a punto per le moto, dovendo avere accelerazione e agilità nei cambi di ...

MotoGp/ Streaming VIDEO Sky Go qualifiche - FP3 e FP4 Gp Thailandia 2019 Buriram : MotoGp Streaming video Sky Go qualifiche, FP3 e FP4 GP Thailandia 2019 Buriram: orari tv, come seguire le sessioni in programma, oggi sabato 5 ottobre,.

VIDEO MotoGP - Fabio Quartararo GP Thailandia 2019 : “Un giorno molto positivo - tutte le Yamaha si sono adattate bene al tracciato” : El Diablo Fabio Quartararo si è messo nuovamente in luce nelle prove libere del GP della Thailandia di MotoGP, trovando il miglior tempo assoluto della giornata nelle FP2 e mostrandosi molto competitivo anche sul passo gara. Il caldo è stato il protagonista principale della giornata ma la Yamaha ha risposto molto bene, visto che tutti i piloti sono riusciti a trovare grande confidenza con le condizioni. Di seguito le dichiarazioni di Fabio ...

Incidente Marc Marquez - MotoGp Thailandia/ VIDEO 'Non poteva respirare - ma sta bene' : Incidente Marc Marquez, Thailandia: come sta? Video MotoGp: solo un grosso spavento, 'è stata una botta forte'. Le ultime notizie.

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Siamo costanti - siamo nel gruppo non lontani da Marquez” : Andrea Dovizioso ha cominciato il weekend del Gran Premio di Thailandia 2019 con un venerdì abbastanza incoraggiante specialmente in ottica gara nonostante l’ottava piazza nella classifica combinata delle prime prove libere disputate. Il pilota romagnolo della Ducati è stato infatti molto costante sul ritmo nonostante un set di gomme molto usate, dimostrandosi molto efficace e temibile in vista della corsa di domenica a Buriram. Di seguito ...

VIDEO MotoGP - Valentino Rossi GP Thailandia 2019 : “Sul giro secco siamo competitivi - ma dobbiamo lavorare sul passo” : La Yamaha arrivava a Buriram con qualche piccola preoccupazione dovuta ad una prima parte della pista molto veloce e dove il propulsore giapponese avrebbe potuto soffrire nei confronti dei principali competitors. Tuttavia, il venerdì di prove libere del GP di Thailandia 2019, ha sorriso a tutto il box e la M1 si è rivelata, per il momento, la più competitiva del lotto. Valentino Rossi ha chiuso in quinta posizione ma abbastanza vicino ai ...

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : gli highlights delle prove libere. Quartararo vola - prova di forza delle Yamaha : La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2019 si è conclusa con il francese Fabio Quartararo davanti a tutti a testimonianza di uno stato di forma eccezionale. In generale è stata la Yamaha a ben figurare con una prova di squadra di ottimo livello con Maverick Vinales secondo, Franco Morbidelli quarto e Valentino Rossi quinto nelle FP2. Terzo Marc Marquez, protagonista di una brutta caduta in mattinata ma dotato di un ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Ho avuto paura - facevo fatica a respirare” : Marc Marquez ha iniziato il suo weekend del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, non nel migliore dei modi. La caduta nel corso delle FP1 in curva-7 e il dolore alla schiena e alla tibia della gamba sinistra avevano fatto temere il peggio. Lo spagnolo, per fortuna, non ha subito alcuna frattura ed è stato veloce nel turno successivo. Tuttavia, le conseguenze del crash sono insite nell’animo del pilota, che ...