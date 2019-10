VIDEO Moto3 | GP Thailandia 2019 | gli highlights delle qualifiche e la pole di Celestino

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) SaràVietti a scattare dallaposition del Gran Premio didi MotoGP. Il pilota che compirà i suoi 18 anni tra otto giorni esatti, ha centrato una splendida prima posizione nelleodierne precedendo per 118 millesimi Marcos Ramirez e per 152 Albert Arenas. In questa sessione Aron Canet ha saputo conquistare la sesta posizione a 409 millesimi, mentre Lorenzo Dalla Porta non è andato oltre la nona a 627. La battaglia tra i due contendenti il titolo proseguirà domani in gara. Per il momento andiamo a rivivere le emozionidi Buriram della: GLIDELLAalessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo

