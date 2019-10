VIDEO Moto2 | GP Thailandia 2019 | highlights e sintesi delle qualifiche Marquez in pole a

VIDEO Moto2 - GP Thailandia 2019 : gli highlights delle prove libere. Luca Marini svetta - grandissimo equilibrio a Buriram : Prima giornata di prove libere in archivio anche per la Moto2 a Buriram in occasione del Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesima tappa della stagione per il Motomondiale. Luca Marini ha fatto segnare il miglior tempo di giornata in 1’35″956, un tempo valevole anche come nuovo record della pista thailandese per la categoria intermedia. Alle sue spalle il padrone di casa thailandese Somkiat Chantra e l’australiano Remy ...

VIDEO Moto2 - Luca Marini GP Aragon 2019 : “Sono molto soddisfatto - da qui dobbiamo ripartire per fare sempre meglio” : È un Luca Marini quasi totalmente soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni Sky al termine del GP di Aragon 2019 di Moto2, concluso al quarto posto dopo una bella battaglia con tre piloti tosti come Brad Binder, Jorge Navarro e Alex Marquez. Il marchigiano ritiene che si stia lavorando molto bene all’interno del box e che risultati come questo aiutino in vista del futuro, a partire dalla Thailandia. “Aragon è una pista che ...

VIDEO Moto2 - GP Aragon 2019 : highlights e sintesi della gara. Trionfa Binder - Navarro accorcia su Marquez : Vittoria a sorpresa del sudafricano Brad Binder nel GP di Aragon della Moto2, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2019. Il sudafricano della KTM è stato autore di un’ottima gara condotta quasi sempre in testa ed ha avuto la meglio in volata dello spagnolo Jorge Navarro che, con il secondo posto odierno si porta a 38 lunghezze dal leader Alex Marquez. Il catalano della Marc VDS chiude comunque a podio davanti ad un ottimo Luca ...

VIDEO Moto2 - GP Gran Bretagna 2019 : highlights e sintesi. Fernandez in trionfo - Marquez out : La domenica del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 si è conclusa con una meravigliosa gara della Moto2 in cui lo spagnolo Augusto Fernandez ha portato a casa la seconda vittoria della stagione. Il pilota del Team Flexbox ha preceduto in volata il connazionale Jorge Navarro, il sudafricano Brad Binder e l’australiano Remy Gardner dopo un duello mozzafiato, mentre Fabio Di Giannantonio è stato il migliore degli italiani in sesta piazza. In ...

VIDEO MotoGP - tutte le voci di mercato : Bautista rimane in Superbike - voci sul sostituito di Zarco. Novità in Moto2 e Moto3 : Alvaro Bautista rimane in Superbike e ha firmato un biennale con la Honda per un progetto nuovo. Lo spagnolo non tornerà dunque in MotoGP per sposare la causa della KTM che cerca il sostituto di Johann Zarco, si parla di Oliveira che sta facendo bene in questa stagione. Marco Bezzecchi, invece, sta cercando di svincolarsi in Moto2 e potrebbe salire su una Kalex. Canet, invece, è passato in Moto2 col team di Angel Nieto mentre accanto a Bulega ...

VIDEO Moto2 - GP Austria 2019 : highlights e sintesi. Binder vince davanti a Marquez - contatto tra Bastianini e Marini : Brad Binder ha vinto il GP d’Austria 2019 per la categoria Moto2, il sudafricano si è imposto sul tracciato di Spielberg precedendo Alex Marquez che ha così allungato ulteriormente in classifica generale visto che Thomas Luthi si è dovuto accontentare della sesta posizione. Luca Marini ed Enea Bastianini si sono toccati tra loro mentre era in lotta per la piazza d’onore e hanno concluso la gara nella ghiaia. Di seguito il VIDEO con ...