VIDEO Fabio Quartararo | il giro della pole nel GP di Thailandia 2019

VIDEO MotoGP - Fabio Quartararo GP Thailandia 2019 : “Un giorno molto positivo - tutte le Yamaha si sono adattate bene al tracciato” : El Diablo Fabio Quartararo si è messo nuovamente in luce nelle prove libere del GP della Thailandia di MotoGP, trovando il miglior tempo assoluto della giornata nelle FP2 e mostrandosi molto competitivo anche sul passo gara. Il caldo è stato il protagonista principale della giornata ma la Yamaha ha risposto molto bene, visto che tutti i piloti sono riusciti a trovare grande confidenza con le condizioni. Di seguito le dichiarazioni di Fabio ...

VIDEO Fabio Fognini sulle ATP Finals 2019 : “Sogno di qualificarmi a Londra - potrei poi operarmi” : Fabio Fognini e il sogno delle ATP Finals 2019. Il ligure, vincitore in stagione del Masters 1000 a Montecarlo, ci spera: attuale n.13 della ATP Race (graduatoria qualificante per il torneo di Londra) le sue chance per essere nella top-8 non sono molte ma alcune defezioni, come quelle del giapponese Kei Nishikori e del n.1 del mondo Novak Djokovic potrebbero rimetterlo in gioco. Appuntamento londinese che rappresenta l’obiettivo anche di ...

Franco Di Mare a Blogo : "Andare al posto di Fabio Fazio non mi fa dormire la notte! Benedetta Rinaldi? Darei non so cosa per condurre Frontiere con lei..." (VIDEO) : A partire dalle ore 23:20, questa sera, lunedì 23 settembre 2019, andrà in onda Frontiere, il nuovo programma di inchieste condotto da Franco Di Mare.In questa prima puntata di Frontiere, Franco Di Mare affronterà il caso della tragedia di Corinaldo, avvenuta la notte dell'8 dicembre 2018 nella discoteca Lanterna Azzurra, dove 6 persone, 5 adolescenti e una donna di 39 anni, rimasero uccise.prosegui la letturaFranco Di Mare a Blogo: "Andare al ...

Telelombardia - Fabio Ravezzani caccia in diretta un altro opinionista (VIDEO) : A pochi giorni dalla cacciata di Luciano Passirani per un'espressione razzista su Lukaku, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha mandato via in diretta un altro opinionista, stavolta per una bestemmia pronunciata su QSVS (in onda sull'emittente milanese e in simulcast su Top Calcio 24).Lo sfortunato è Cesare Pompilio, che mercoledì sera a causa di un'esultanza eccessiva per il secondo goal della Juventus contro l'Atletico Madrid in ...

VIDEO Fabio Quartararo MotoGP : rookie dell’anno nella classe regina : Fabio Quartararo non fa quasi più notizia. La sua prima fila ad Aragon (Spagna), nelle qualifiche del 14° round del Mondiale 2019 di MotoGP, è ormai consuetudine e il francesino della Yamaha Petronas sembra essere l’unico a poter creare qualche pensiero al dominatore dei dominatori Marc Marquez. L’incedere di El Diablo è sempre molto efficace e rischioso ma vale, come si suol dire, il prezzo del biglietto. nella sua stagione da ...

VIDEO Laver Cup 2019 - Federer e Nadal fanno da allenatori a Fabio Fognini! : Esordio con sconfitta per Fabio Fognini in Laver Cup: l’azzurro, schierato da Bjorn Borg contro Jack Sock (USA) nella sfida tra Europa e Resto del Mondo ha perso dallo statunitense con lo score di 6-1 7-6 (3). Le telecamere di Supertennis, durante un cambio di campo, hanno immortalato una scena che solo questo tipo di competizioni può dare, con lo svizzero Roger Federer e lo spagnolo Rafael Nadal a dare consigli all’azzurro. Di ...

Fabio Volo insulta duramente Ariana Grande : 'Il suo VIDEO è offensivo' : In queste ultime ore stanno facendo molto discutere alcune dichiarazioni rilasciate dal conduttore radiofonico Fabio Volo, il quale durante la sua trasmissione quotidiana in onda su radio Deejay, si è scagliato duramente nei confronti della cantante e popstar internazionale Ariana Grande. Un durissimo attacco, condito anche da svariati insulti, che è stato ripreso da tutti i quotidiani online e che ha scatenato un vespaio di polemiche in rete e ...

Fabio Volo attacca Ariana Grande - troppo sexy nel VIDEO di 7 Rings : Sono parole forti quelle che Fabio Volo usa per riferirsi ad Ariana Grande. Il dj, in apertura della trasmissione radiofonica di Radio Deejay Il Volo del mattino nella puntata di lunedì 16 settembre, si lancia in una lunga considerazione sui messaggi che la popstar lancia alle ragazzine che la seguono, facendo riferimento in particolar modo al videoclip di 7 Rings, e parla di quando in palestra si è imbattuto nella visione del video: “A un ...

VIDEO Fabio Quartararo - MotoGP : “Soddisfatto del secondo tempo - ma non ho un buon feeling all’anteriore” : Fabio Quartararo chiude al secondo posto complessivo il venerdì del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP e, per l’ennesima volta, impressiona tutto il Circus. Sul circuito di Misano il francese ha chiuso a pochi millesimi dal miglior tempo di Maverick Vinales ma, come ha spiegato ai microfoni di Sky Sport, ha ammesso di avere difficoltà con la sua M1 a livello di anteriore e grip. Se riuscirà a risolvere questi nei, quindi, sarà ...

Fabio Colloricchio gesto poco fine su Violeta : mano scivola giù (VIDEO) : Il gesto di Fabio Colloricchio al Festival di Venezia che ha destato stupore: troppo spinto con Violeta? Fabio Colloricchio è nell’occhio del ciclone per un video assieme a Violeta Mangrinyan girato al prestigioso Hotel Excelsior di Venezia. Durante il Festival del Cinema, indossando i loro elegantissimi abiti, si sono resi protagonisti di un episodio che […] L'articolo Fabio Colloricchio gesto poco fine su Violeta: mano scivola giù ...

Fabio Gaudenzi - l’ex braccio destro di Massimo Carminati in VIDEO poco prima dell’arresto : “Non siamo mafiosi - siamo fascisti” : “Noi non siamo mafiosi, siamo fascisti. La droga ci fa schifo”. A dirlo, in un video, con passamontagna e pistola in mano, l’ex braccio destro di Massimo Carminati, Fabio Gaudenzi, poco prima di essere arrestato. Gaudenzi, oltre al nome di Carminati,ha elencato una serie di nomi di persone afferenti al gruppo ‘Fascisti di Roma Nord’. “Andrò incontro a un processo. Ma voglio essere condannato per banda armata, ...

Fabio Gaudenzi - arrestato il braccio destro di Carminati. Il VIDEO shock : “Parlerò alla polizia del mandante dell’omicidio di Piscitelli” : Si chiama Fabio Gaudenzi. E’ stato condannato nel processo a Mafia Capitale. In un video pubblicato su YouTube sostiene di sapere chi ha ucciso Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio conosciuto come Diabolik. Oggi è stato arrestato a Roma per possesso di armi da guerra. “Tra poche ore finirà tutto – dice l’uomo in un video pubblicato il 2 settembre – mi sto consegnando alla polizia di Stato. Io, Fabio ...

Diabolik - spuntano due VIDEO choc di Fabio Gaudenzi «Appartengo al gruppo di Carminati - svelerò il mandante dell'omicidio» : Clamorosa svolta nell'omicidio di Diabolik. Su youtube è spuntato un video di uno uomo incappucciato e armato che rivendica la sua appartenenza ad un gruppo "elitario" di...

