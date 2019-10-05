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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2019 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2019 ore 10 | 30 Viabilità 5 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2019 ore 10:30 (Di sabato 5 ottobre 2019) Viabilità 5 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA PONTINA E LA Roma-FIUMICINO RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SULLA LINEA B/B1 DELLA METRO, IL TRATTO CASTRO PRETORIO LAURENTINA E’INTERROTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONIE PER LE GIORNATE DI OGGI E DI DOMANI. I TRENI SARANNO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB. MENTRE IL TRATTO CASTRO PRETORIO- REBIBBIA/IONIO SARA’ ATTIVO INFINE SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO IL POTENZIAMENTO OGGI E DOMANI DELLA FL1 Roma-ORTE-FIUMICINO AEROPORTO, PER IL ROMICS CHE DAL 3 OTTOBRE SI SVOLGE ALLA FIERA DI Roma. POTENZIATA ANCHE LA FL4 Roma-ALBANO PER LA SAGRA DELL’UVA DI MARINO. DA WILLIAMS TALARICO AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA ...
Fonte : romadailynews

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