romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2019 ore 09:30: VIABILITÀ 5 OTTOBRE 2019 ORE 09.20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2019 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... -
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Incubo controesodo Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 5 OTTOBRE 2019 ORE 08.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AL MOMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLazioNE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SULLA LINEA B/B1 DELLA METRO, IL TRATTO CASTRO PRETORIO LAURENTINA E’INTERROTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONIE PER LE GIORNATE DI OGGI E DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 5 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI COL PRIMO APPUNTAMENTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AL MOMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLazioNE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SULLA LINEA B/B1 DELLA METRO, IL TRATTO CASTRO PRETORIO LAURENTINA E’ INTERROTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONIE PER LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 4 OTTOBRE 2019 ORE 20.20 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN RITROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 4 OTTOBRE2019 ORE 19.35 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE ALESSANDRO CECATI SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA E PIU’ AVANTI CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 4 OTTOBRE2019 ORE 19.05 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE ALESSANDRO CECATI SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI TOR CERVARA E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO , NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA LA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 4 OTTOBRE2019 ORE 18.35 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE ALESSANDRO CECATI SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA BOCCEA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI TOR CERVARA E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA VIA CASILINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 4 OTTOBRE2019 ORE 18.05 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE ALESSANDRO CECATI SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA BOCCEA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E L’A24 Roma-TERAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 4 OTTOBRE2019 ORE 17.35 ALESSANDRO CECATI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE ALESSANDRO CECATI SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA BOCCEA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 4 OTTOBRE2019 ORE 17.05 ALESSANDRO CECATI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE ALESSANDRO CECATI SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA BOCCEA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA, MENTRE NEL SENSO OPPOSTO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 4 OTTOBRE 2019 ORE 16.20 ALESSANDRO CECATI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE ALESSANDRO CECATI SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA, MENTRE NEL SENSO OPPOSTO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 4 OTTOBRE2019 ORE 15.20 ALESSANDRO CECATI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE ALESSANDRO CECATI SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI OSTIENSE E TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E L’A24 Roma-TERAMO E PIU’ AVANTI TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA, MENTRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO DEL 4 OTTEOBRE 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E RomaNINA IN INTERNA CODE TRA APPIA E ARDEATINA RALLENTAMENTI PER LAVORI SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 VERSO IL CENTRO, C’È UN RESTRINGIMENTO NELLA CARREGGIATA CENTRALE DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 11 : 30 : NOTIZIARIO DEL 4 OTTEOBRE 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO IN ESTERNA RIMOSSO L’ INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E CASAL DEL MARMO, ORA IL TARFFICO È SCORREVOLE AD ECCEZIONE DEL TRATTO TRA ARDEATINA E RomaNINA RALLENTAMENTI PER LAVORI SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 VERSO IL CENTRO, C’È UN RESTRINGIMENTO NELLA CARREGGIATA CENTRALE DA TORCERVARA ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO DEL 4 OTTEOBRE 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO IN INTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE A BUFALOTTA RESTANO CODE TRA CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E CASAL DEL MARMO, POI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E RomaNINA SULLA Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI VERSO Roma ALTEZZA MAGLIANA CODE PER LAVORI SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 09 : 45 : NOTIZIARIO DEL 4 OTTEOBRE 2019 ORE 07.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON IL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO IN INTERNA CODE DA CASILINA A APPIA, MENTRE IN ESTERNA ALTRE CODE TRA CASILINA E A24 Roma TERAMO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD INCOLONNAMENTI TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE Roma DISAGI PER CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 Roma TERAMO DAL RACCORDO A TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ...