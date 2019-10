Verona | Juric soddisfatto dopo la vittoria | le sue parole nel post gara

Diretta Verona Sampdoria/ Streaming video tv : Di Francesco si gioca molto con Juric : Diretta Verona Sampdoria Streaming video e tv: il confronto dei mister, orario, quote e risultato live del match per la settima giornata di Serie A.

Juric : “Derby personale? Per me si tratta solo di Verona-Sampdoria : “Derby personale per me? Per me si tratta solo di Verona-Sampdoria. Sarà una partita molto difficile per tanti motivi, stanno passando un momento negativo, ma la loro classifica non racconta la verità”. Sono le parole in conferenza stampa del tecnico del Verona Ivan Juric alla vigilia del match del Bentegodi contro la Sampdoria (domani alle 18). “Poi per noi sono tutte sfide difficili, dobbiamo affrontare ogni avversario ...

Cagliari-Verona - voci dagli spogliatoi : le parole di Maran e Juric : Il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Verona si è concluso sul risultato di 1-1. Al termine del match, le parole dei due allenatori, Maran e Juric, ai microfoni di Sky Sport. Maran – “Volevamo ottenere il massimo anche oggi perché la squadra sta bene. Nel secondo tempo sono mancate le energie, non siamo stati così lucidi. Il giorno in meno di recupero è stato forse determinante. Ma ci sta, dovevamo chiudere la partita ...

Probabili formazioni Cagliari-Verona : qualche ballottaggio per Maran - Juric si affida a Stepinski : Probabili formazioni Cagliari-Verona – Cagliari-Verona è la partita delle 18 della domenica di Serie A. I sardi arrivano all’appuntamento forti del successo esterno contro il Napoli e vorranno proseguire la loro marcia davanti al pubblico amico. Di fronte il Verona, reduce dal pareggio interno contro l’Udinese e alla ricerca di continuità. Maran recupera Nainggolan, che dovrebbe però partire dalla panchina. Birsa giocherà ...

Verona - Juric alla vigilia : “Raccogliamo meno di quanto meritiamo - ma così i punti arriveranno” : “Un po’ dispiace aver raccolto meno di quanto meritato, ma le sensazioni sono positive e l’idea è quella che, continuando così, i punti mancanti arriveranno presto”. Tra rammarico e fiducia, il tecnico del Verona Ivan Juric guarda al prossimo turno in casa del Cagliari dopo il pari contro l’Udinese: “Resta il fatto che noi dobbiamo continuare a migliorare come gruppo, diventare più lucidi e accumulare ...

Verona-Udinese - le dichiarazioni : Juric recrimina - Tudor soddisfatto - Stepinski fa mea culpa : “Anche oggi abbiamo creato tante occasioni e il pubblico si è divertito. La squadra ha fatto di tutto per vincere, nel primo tempo siamo stati un po’ prudenti mentre nel secondo abbiamo alzato il ritmo e stradominato”. Sono le dichiarazioni di Ivan Juric, allenatore del Verona, commenta lo 0-0 in casa contro l’Udinese ai microfoni di Sky. “Abbiamo fatto un’ottima prestazione ma stiamo raccogliendo troppo ...

Formazioni ufficiali Verona-Udinese - sorprese in attacco di Juric : Formazioni ufficiali Verona-Udinese – Si torna subito in campo per il campionato di Serie A, si gioca il turno infrasettimanale. Nel primo match vero e proprio scontro per la salvezza, si incontrano Verona e Udinese in una partita da non fallire per entrambe. La squadra di Juric non ha raccolto nulla nell’ultimo match ma è reduce da una partita importante contro la Juventus, gli uomini di Tudor invece stanno attraversando un ...

Juventus-Verona - parola agli allenatori : Sarri ‘rimanda’ i suoi - Juric soddisfatto : Juventus-Verona finisce 2-1 per i bianconeri, che hanno dovuto faticare più del previsto per battere gli scaligeri. Al termine del match, le parole a Sky Sport dei due tecnici Sarri e Juric. Sarri – “Stanchezza mentale? Può darsi. Devi scaricare una partita in cui hai espresso molto e devi caricarne subito in altra. Cambiando molto si cambiano gli equilibri e infatti si è fatta una partita a sprazzi. Dybala ha fatto una ...

Hellas Verona - Juric in conferenza svela una novità di formazione : “Non partiamo sconfitti - testa libera” : “Bisogna giocare come al solito, con la testa libera e con coraggio, ma non possiamo pensare di fare punti difendendoci tutta la partita”. Sembra avere le idee chiare il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric, che parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida in casa della Juventus. “Loro hanno giocatori veramente forti, soprattutto quando cambiano passo, ma non credo sia impossibile fare risultato: sicuramente ...

Verona-Milan - Juric risponde così sugli episodi di Var : Ottima prestazione per l’Hellas Verona nella gara di campionato contro il Milan, sconfitta però per la squadra di Juric con il risultato di 0-1 grazie al rigore trasformato da Piatek. “Undici contro undici eravamo messi meglio in campo, dopo abbiamo difeso benissimo concedendo solo il tiro di Calabria e creando anche occasioni da gol. Dispiace perché se c’era una squadra che doveva far punti oggi eravamo noi secondo ...

Verona - Juric : “Il Milan è una big - puntiamo sul Bentegodi” : “Contro il Milan dovremo avere la testa libera e dare il massimo. Certamente vogliamo migliorarci ancora rispetto alle prime due partite: il Milan è una squadra molto forte ma dobbiamo anzitutto credere in noi stessi. Fattore Bentegodi? Vogliamo positività e tanto calore da parte del nostro pubblico, e anche questa volta sono certo non mancherà”. Queste le parole in conferenza stampa del tecnico del Verona, Ivan Juric, alla ...

Inizio super del Verona : Juric ha subito plasmato la squadra : “Il primo tempo e’ stato splendido con tante palle gol create, ma dovevamo concretizzare. Il secondo tempo e’ stato piu’ equilibrato, ma il risultato e’ giusto”. Sono le dichiarazioni di Ivan Juric, allenatore del Verona, ai microfoni di Sky Sport l’1-0 sul Lecce grazie al gol di Pessina contro il Lecce in un vero e proprio scontro per la salvezza: “Abbiamo giocato una gara aggressiva, ...

Lecce-Hellas Verona - Juric in conferenza stampa : “Dobbiamo essere coraggiosi” : Dopo il pari all’esordio in casa contro il Bologna, l’Hellas Verona va a Lecce. In conferenza stampa, il tecnico degli scaligeri Ivan Juric ha presentato il match. “Dobbiamo essere coraggiosi, con lo spirito giusto e l’ambizione di giocare per vincere. Liverani ha fatto un grande lavoro, hanno un gioco sviluppato nel corso degli anni, e questo è il loro punto di forza, come hanno dimostrato anche contro ...

Hellas Verona-Bologna - le formazioni ufficiali : Verre e Zaccagni per Juric : Hellas Verona-Bologna, formazioni ufficiali – Anche per scaligeri ed emiliani è il momento di iniziare. Entusiasmo in casa veneta per la prima in casa dopo la promozione in massima serie, buon umore per i rossoblu, che a sorpresa ritroveranno il proprio mister in panchina. Mihajlovic ha deciso di seguire la squadra e sarà presente al Bentegodi per guidare i suoi. Nel frattempo, i due tecnici hanno sciolto le ultime riserve, questi ...