Verissimo | Vittorio Magazzù il figlio di Rosy Abate | ‘Ho conosciuto mio padre a 6 anni

(Di sabato 5 ottobre 2019)avvocato mancato, è Leonardo, ildinella seconda stagione della fiction. Nonostante la giovane età ha già lavorato in Questo nostro amore 80, La vita promessa e al fianco di Terence Hill in Don Matteo 11. Sabato 5 ottobre ospite da Silvia Toffanin per la sua prima intervista televisiva racconta del rapporto con Giulia Michelini,, ma anche della sua infanzia segnata dalla conoscenza tardiva dele da un bellissimo rapporto con la madre.e la recitazione “Ho fatto teatro al liceo e me ne sono innamorato, sono la pecora nera della famiglia, l’alternativa era giurisprudenza, la professione di famiglia è l’avvocato, ma mi sono detto no, non lo voglio fare, i miei, la mia famiglia mi ha appoggiato e sostenuto” racconta a Silvia Toffanin Lorenzoe il“Papà ...

