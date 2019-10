Verissimo | gli ospiti della puntata di sabato 5 ottobre | Christian Vieri | Kekko Silvestre

Vieri e Costanza a Verissimo : “Siamo al lavoro per allargare la famiglia” : Bobo Vieri e Costanza Caracciolo pronti per il secondo figlio: la rivelazione a Verissimo Prima intervista di coppia in tv per Christian Vieri e Costanza Caracciolo. L’ex calciatore e l’ex Velina di Striscia la notizia sono stati ospiti di Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 5 ottobre. La coppia ha parlato del […] L'articolo Vieri e Costanza a Verissimo: “Siamo al lavoro per allargare la famiglia” ...

Verissimo - Bar Refaeli svela il sesso del terzo figlio : A Verissimo, Bar Refaeli svela il sesso del terzo figlio in esclusiva, raccontando le gioie della maternità e parlando anche dello storico ex Leonardo DiCaprio. La supermodella e conduttrice israeliana dal 2015 è sposato con l’imprenditore Adi Ezra da cui ha avuto due figlie: Liv ed Ella, ora Bar aspetta un maschietto, come ha rivelato a Silvia Toffanin. “Aspetto un figlio maschio. È fantastico! – ha confessato ai microfoni di ...

Verissimo Rosanna Lambertucci racconta di come ha perso la figlia : Rosanna Lambertucci a “Verissimo”: «Ho perso mia figlia Elisa». La conduttrice si è raccontata a Silvia Toffanin, svelando un lato molto doloroso della tua vita. «La morte di mio padre ha salvato la vita a me tanti anni dopo. Ha avuto un incidente stradale vicino Latina, apparentemente non aveva nulla di grave. Quando lo hanno portano in ospedale, era troppo tardi. È morto per un’emorragia interna. Quando aspettavo una bambina che poi non è ...

Luca Argentero a Verissimo : «Cristina Marino? Quando una persona ti rende migliore la vuoi sposare» : Luca Argentero a Verissimo: «Rivendico il diritto di pagare la cena a una donna. È galanteria». Oggi pomeriggio, l’attore piemontese si è raccontato a cuore aperto a Verissimo. Argentero ha parlato del suo rapporto con la fidanzata Cristina Marino e le ha riservato tenere parole. «Voglio sposare Cristina Marino – dice -. Quando trovi una persona che rappresenta un volano positivo e ti rende migliore di quello che sei, è normale ...

Verissimo - Luca Argentero si confessa da Silvia Toffanin : "Sì - voglio sposarla" : "Si, voglio sposarmi. Quando trovi una persona che ti rende migliore, che arricchisce la tua vita, è giusto pensare a progetti importanti". Luca Argentero, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, si è detto molto innamorato della sua fidanzata Cristina Marino, attrice e fitness influencer

Federica Nargi e Matri a Verissimo : news su matrimonio e terzo figlio : Intervista Federica Nargi e Alessandro Matri a Verissimo: le dichiarazioni della coppia Prima intervista insieme a Verissimo per Federica Nargi e Alessandro Matri. La coppia è stata invitata da Silvia Toffanin per celebrare i dieci anni della loro relazione. Una relazione che procede a gonfie vele e che è stata coronata dalla nascita di Sofia, […] L'articolo Federica Nargi e Matri a Verissimo: news su Matrimonio e terzo figlio proviene da ...

FABRIZIO MORO/ 'Sono nato e morto tante volte. E gli attacchi di panico..' - Verissimo - : FABRIZIO MORO ospite a Verissimo per parlare di sé e della sua carriera. A partire dalla sua partecipazione a Sanremo, questa ha subito una svolta.