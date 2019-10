Verissimo | Christian Vieri e Costanza Caracciolo | ‘Al nostro matrimonio eravamo in

Fonte : tvzap.kataweb

(Di sabato 5 ottobre 2019) In esclusiva sabato 5 ottobre aparlano per la prima volta insieme in televisione della loro relazione che dura da più di due anni e che il 18 marzo scorso li ha visti convolare a nozze., ilUna scelta impulsiva, una cerimonia molto intima come ricorda: “Non mi tolgo mai la fede da quel giorno.in quattro, noi due e i testimoni, mio fratello e sua cugina. Poi più avanti, magari faremo una festa con tutti”. Una scelta condivisa dache però, in futuro, non esclude di sposarsi anche in chiesa. “L’abbiamo deciso da un giorno all’altro, siamo andati in comune a informarci e poi ci siamo sposati. Magari se si dovesse convincere ci sposeremo anche in chiesa, forse quando Stella sarà più grande. Mi aspetto altro più avanti!”., la poesia ...

nickginetti : Silvia Toffanin: 'io ti aspetto qui con il pancione' Christian: 'IO CE L'HO GIÀ' ???????????????????????????????????? #Verissimo - nickginetti : Troppo innamorato Christian ?? #Verissimo - nickginetti : Silvia Toffanin: 'vuoi leggerlo tu?' Christian: 'non ci vedo' ???????????????????????????????????? #Verissimo -