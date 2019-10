Venezia | fuga di gas in cucina | la polizia locale evita l’esplosione

LIVE Venezia-Brindisi - Semifinale Supercoppa Italiana basket 2019 in DIRETTA : Venezia recupera dl -22 e ora è in fuga per la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57-44 DAYE APRE IL QUARTO PERIODO CON UNA TRIPLAAA! Canestro che rischia di tagliare le gambe definitivamente a Brindisi. 54-44 Banks riporta Brindisi in carreggiata, -10 a fine terzo periodo. 54-42 BRAMOS E CHAPPELL! Due triple che rischiano di tagliare le gambe a Brindisi che finisce in due giocate a -12. Alla fine del terzo quarto mancano 30″. 48-42 Ianuzzi e Tonut non si fanno male e ...