Veneto | stanno per approvare norme da brividi sull’ambiente Così si rinviano le scelte

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) Si, lo ammetto, vorrei vivere in una Regione e in un Paese diversi. Più lungimiranti, coraggiosi… in una parola più concreti e realistici. Qualcuno penserà che abbia confuso il significato delle parole, ciò che è coraggioso per sua natura non sarà realistico, ciò che è lungimirante non sarà concreto; non è, la straordinarietà del nostro tempo è sconfiggere l’immediato, il consenso immediato, e saper guardare avanti, avendo cura di costruire l’unico futuro possibile, la sostenibilità e compatibilità umana con il pianeta Terra. Leggere lein corso di approvazione in Regioneè daalla schiena, sembra di rivivere il sacco di Roma da parte dei lanzichenecchi tanto è odioso ciò che avviene. Cave tolte al controllo di Province con Arpa e gettate nelle mani dei Comuni incapaci persino dell’ordinaria manutenzione, figurarsi di acquistare gli strumenti necessari ...

