Valentino Rossi MotoGP | GP Thailandia 2019 | “Il nono posto non è il massimo | ma per la

MotoGp – Valentino Rossi cade in qualifica - il Dottore non perde la fiducia : “sarà difficile - ma…” : Valentino Rossi non perde la fiducia dopo la caduta ed il nono posto nelle qualifiche di Buriram: le parole del Dottore in vista del Gp della Thailandia di domani mattina Sabato complicato per Valentino Rossi sul circuito di Buriram: il Dottore è stato protagonista di una caduta durante le qualifiche del Gp della Thailandia e, dunque, si è dovuto accontentare del nono posto in griglia di partenza per la gara di domani mattina. ...

MotoGp – Fastidiosa caduta per Valentino Rossi in qualifica - il Dottore finisce nella ghiaia [VIDEO] : La qualifica del pilota della Yamaha è stata condizionata da una caduta avvenuta in curva 5 durante la Q2 Fastidiosa caduta per Valentino Rossi durante la Q2 delle qualifiche del Gran Premio della Thailandia, chiuse al nono posto con oltre un secondo di distanza da Fabio Quartararo. Il Dottore ha perso l’anteriore in percorrenza di curva 5, finendo dritto dritto nella ghiaia insieme alla sua M1. Subito recuperato in motorino da un ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : analisi delle qualifiche. Quartararo re delle qualifiche - Valentino Rossi può risalire in gara : Quattro pole position conquistate in quindici appuntamenti sono davvero un fiore all’occhiello notevole per Fabio Quartararo. Se si pensa, poi, che il francese è solamente un rookie nella classe regina, questo risultato si può tranquillamente definire eccezionale. Il poker, il portacolori del team Yamaha Petronas, lo ha piazzato questa mattina nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP, con una ennesima ...

VIDEO MotoGP - David Munoz : “Pronto per la nuova avventura con Valentino Rossi” : Una delle notizie più corpose di questo fine settimana del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP, esula dalla pista. Valentino Rossi nella prossima annata, infatti, avrà un nuovo capo-tecnico. Si chiude il lungo binomio con Silvano Galbusera, dato che la Yamaha lo dirigerà verso altre soluzioni, per cui il “Dottore” ha scelto David Munoz che un anno fa ha vinto il titolo assieme a Francesco “Pecco” Bagnaia in Moto2. ...

VIDEO Valentino Rossi - la caduta nelle qualifiche del GP di Thailandia 2019 : Non riservano grandi soddisfazioni le qualifiche del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019, a Valentino Rossi. Il centauro della Yamaha, che l’anno passato seppe essere secondo, non è andato oltre la nona posizione nel time-attack, finendo anche in terra nelle prime battute del Q2 in curva-5. Una M1 che il “Dottore” fatica ad interpretare come vorrebbe, soprattutto nel confronto con i suoi compagni di marca ...

Poker del Diablo a Buriram - Quartararo si prende la pole position in Thailandia : Valentino Rossi in difficoltà : Il rookie francese partirà domani davanti a tutti sulla griglia di partenza del Gp della Thailandia, dietro di lui Viñales e Marquez pole position per Fabio Quartararo in Thailandia, il francese conferma il suo ottimo feeling con la pista di Buriram e si prende il miglior tempo davanti ad uno scatenato Maverick Viñales. AFP/LaPresse Una battaglia pazzesca, con entrambi i piloti che scendono sotto l’1:29, con il rookie del SIC ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Thailandia 2019 : risultati e classifica qualifiche. Quartararo in pole - Marquez 3° - Dovizioso 7° e Valentino Rossi 9° : Quindicesimo round e quindicesime qualifiche del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram (Thailandia) è andato in scena il time-attack per la Griglia di partenza del quintultimo appuntamento della classe regina, che potrebbe valere il titolo iridato a Marc Marquez. La pole position va uno strepitoso Fabio Quartararo che si porta a casa una grande prestazione (quarta pole in top class), a precedere Maverick Vinales sull’altra ...

MotoGp – Terminate le FP4 in Thailandia : Quartararo beffa Marquez - Valentino Rossi sesto [TEMPI] : Il pilota francese fa segnare il miglior tempo nella quarta e ultima sessione di prove libere, dietro di lui Marquez e Viñales Fabio Quartararo si piazza davanti a tutti in Thailandia, il pilota del SIC Petronas si prepara al meglio in vista delle qualifiche facendo segnare il miglior tempo in 1:30.755. Una prestazione solida quella del rookie francese, che gli consente di tenere dietro la Honda di Marc Marquez e la Yamaha ufficiale di ...

MotoGp – Terminate le FP3 a Buriram : Dovizioso straccia tutti con le slick - Valentino Rossi fuori dalla top ten : Al termine della terza sessione accorciata per alcuni lavori svolti sul circuito, il pilota della Ducati segna il miglior tempo davanti a Morbidelli e Rins Andrea Dovizioso domina la terza sessione di prove libere, grazie all’azzardo di montare le gomme slick sulla pista resa umida dalla pioggia del mattino e andatasi via via asciugandosi. Il pilota della Ducati ferma il crono sull’1:36.250, precedendo di oltre otto decimi il ...

Le 5 risposte del GP di Thailandia – Marquez diventa campione se… – La pista di Buriram ai raggi X – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – Analisi prove libere – Le parole di Marquez – Le dichiarazioni di Petrucci – Le parole di Dovizioso – L'analisi di Rossi – Programma, orari e tv di oggi Buongiorno e benvenuti

Il programma del GP Thailandia (5 ottobre) – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Thailandia, quintultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram si definiranno gli assetti in vista delle qualifiche e della gara domenicale. Valentino Rossi arriva all'appuntamento in cerca di

VIDEO MotoGP - Valentino Rossi GP Thailandia 2019 : “Sul giro secco siamo competitivi - ma dobbiamo lavorare sul passo” : La Yamaha arrivava a Buriram con qualche piccola preoccupazione dovuta ad una prima parte della pista molto veloce e dove il propulsore giapponese avrebbe potuto soffrire nei confronti dei principali competitors. Tuttavia, il venerdì di prove libere del GP di Thailandia 2019, ha sorriso a tutto il box e la M1 si è rivelata, per il momento, la più competitiva del lotto. Valentino Rossi ha chiuso in quinta posizione ma abbastanza vicino ai ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Bene la moto sul time attack - dobbiamo lavorare per ottimizzare il posteriore” : Valentino Rossi conclude un positivo venerdì del Gran Premio di Thailandia 2019 della motoGP. Il “Dottore”, infatti, si piazza in quinta posizione complessiva con circa tre decimi di differenza nei confronti di Fabio Quartararo e uno dal suo compagno di scuderia Maverick Vinales. Le Yamaha, quindi, si stanno comportando bene sul tracciato di Buriram, con ben quattro moto nelle prime cinque posizioni. Anche il nove volte campione del ...

MotoGp – L’analisi di Valentino Rossi : “vi spiego perchè Marquez è caduto nelle FP1” : Tanta paura per Marc Marquez dopo la caduta nelle FP1: Valentino Rossi dopo le FP2 analizza e spiega le dinamiche di quanto accaduto È ad un passo dal titolo mondiale, ma il weekend della Thailandia per Marc Maruqez non è iniziato con il piede giusto. nelle FP1 di Buriram lo spagnolo è finito a terra dopo una paurosa caduta, per la quale è stato trasportato in ospedale, fortunatamente cavandosela solo con qualche contusione. Al termine ...