Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019)è intervenuta, come sempre senza filtri, durante la trasmissione La Zanzara su Radio24 e ha parlato della suasul set con: “La prima volta che sono stata sul suo set ho avuto un rapporto an*** per cinque ore, una cosa che non voglio rifare… Non è una cosa che si può fare impreparati, o da ragazzini”, ha detto la pornostar riferendosi al fatto che spessoinvita i ragazzi a non paragonare la vita sessuale reale a quella che si vede nei film hard. E laha parlato anche di politica, commentando l’uscita di Matteo Salvini dal governo: “Se in Italia si respira un’aria migliore? Abbiamo vinto una battaglia, non la guerra. Il problema è che restano i sostenitori di Salvini. Quindi resta quella mentalità in giro. Restano i leghisti, i razzisti, i populisti, quelli che credono che i problemi degli italiani ...

FQMagazineit : Valentina Nappi racconta la sua esperienza sul set con Rocco Siffredi - Cascavel47 : Valentina Nappi racconta la sua esperienza sul set con Rocco Siffredi - romanc7yza : RT @BumLatinos: Valentina Nappi recibe una sorpresa anal ???? ? ? ? ?4?? ? ? ? -