Vaccini | D’Amato | “Nel Lazio al via dal 15 Ottobre la campagna antinfluenzale”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2019) Prende il via nella Regioneil 15e fino al 31 dicembre, ladi vaccinazione antinfluenzale. E’ possibile vaccinarsi gratuitamente presso il proprio medico di famiglia, i pediatri e i servizi vaccinali delle Asl. ”L’influenza non va sottovalutata – spiega l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione, Alessio D’Amato – Ogni anno i sintomi influenzali mettono a rischio lo stato di salute dei cittadini soprattutto gli anziani e le persone più deboli. Dopo l’incremento registrato l’anno passato sia per il volume complessivo di prestazioni che per il numero complessivo di soggetti vaccinati, l’obiettivo delladi quest’anno è quello di proseguire nel trend di crescita e superare la media nazionale. Si tratta di un obiettivo molto importante che abbiamo ...

