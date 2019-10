Usa | New York | 4 senzatetto uccisi mentre dormivano

"Mia madre morta a caUsa del super batterio New Delhi" : Costanza Tosi “Il giorno dopo ci dissero che dovevamo andare a trovarla vestiti con i copriabiti bianchi e i guanti, non più di due alla volta, perchè mamma aveva il New Delhi" “Mia madre è morta. Qualcuno ha sbagliato qualcosa, e io, vivrò con il rimorso di non averla portata dove magari avrebbero potuto salvarla". Ha gli occhi gonfi di lacrime, il respiro affannato e le mani che tremano Sabrina, quando inizia a raccontarci gli ...

Ascolti Usa ieri martedì 1 ottobre : cresce FBI - in calo New Amsterdam e tutta ABC : Ascolti tv USA martedì 1 ottobre: In calo la serata comedy di ABC, -0.2 per New Amsterdam Ascolti tv USA martedì 1 ottobre – Dopo la settimana delle premiere i dati delle serie tv in onda iniziano ad assestarsi. Se CBS ha leggermente migliorato la serata grazie a una leggera crescita di FBI, ABC invece vede calare la media della serata già a partire da The Conners che perde due decimi rispetto alla premiere. Insomma, passata la curiosità ...

New York - l’espressione “straniero illegale” diventa fuorilegge : multe fino a 250mila dollari per chi la Usa per umiliare le persone : La città di New York vieta il termine “straniero illegale” se usato per “umiliare o perseguitare” un individuo. Lo ha stabilito l’assessorato ai Diritti Umani della Grande Mela, in una direttiva di 29 pagine. Pena per chi non rispetta la decisione: multe fino a 250mila dollari. “Il termine ‘Straniero’ (“Alien” in inglese, ndr) è usato in molte leggi per riferirsi a una persona ...

Fox News non Usa Twitter da un anno : È una "protesta silenziosa", dopo il ritardo con cui fu sospeso un account che aveva pubblicato l'indirizzo di casa di un popolare conduttore televisivo

Conte alla Coldiretti : "Vi aspetto alleati del governo nel green new deal | Dazi Usa? Ci farebbero male" : Il premier ai coltivatori: "Dazi tema spinoso, ma io ce la metterò tutta per far pesare le nostre ragioni"

Ascolti TV Usa martedì 24 settembre - sempre in forma This is Us bene anche New Amsterdam : Ascolti tv USA martedì 24 settembre record negativo per The Conners Ascolti tv USA martedì 24 settembre – Il premio strategia va probabilmente a Fox che con lo spostamento al martedì di The Resident ed Empire consolida la serata facendo crescere la media rispetto alla scorsa stagione. Tanto, inutile ribadirlo ogni volta, saranno streaming e Ascolti differiti a decidere le sorti dei vari show, l’importante è consolidare le serate e ...

Rohani : "Se non mi danno i visti Usa - non vado all'Assemblea Onu a New York" : Gli Stati Uniti non hanno ancor emesso i visti per permettere al presidente iraniano Hassan Rohani, al ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif e al resto della delegazione della Repubblica islamica di partecipare nei prossimi giorni all’Assemblea generale dell’Onu a New York.Lo riferisce l’Irna, secondo cui il governo di Teheran sarebbe pronto ad annullare la sua presenza al vertice se i visti non arriveranno nelle prossime ...

Usa : lo Stato di New York vieta la vendita di sigarette elettroniche : Dopo il Michigan, New York è diventato il 2° Stato USA a vietare la vendita delle sigarette elettroniche aromatizzate: l’accusa è l’incitazione dei giovani a svapare, avere provocato 7 vittime e centinaia di casi di malattie respiratorie. Unica eccezione le e-cig aromatizzate al tabacco e al mentolo. Il provvedimento, immediatamente in vigore, è Stato deciso dal Consiglio per la salute pubblica, su proposta del governatore Andrew ...

Superbatterio New Delhi - preoccupazione in Toscana : potrebbe aver caUsato il decesso di un paziente : Per il decesso di un paziente anziano per un possibile caso di infezione da batterio New Delhi (Ndm), avvenuto all’ospedale delle Scotte di Siena, riportato da alcuni organi di stampa, la direzione sanitaria dell’Aou senese precisa che è stato “richiesto il riscontro diagnostico sul paziente per conoscere con certezza le cause del decesso”. Lo rende noto un comunicato. Il paziente, un uomo di oltre ottanta anni, è ...

New Jersey - coppia bianca dà alla luce una bimba con tratti asiatici e fa caUsa alla clinica della fertilità : Nella fecondazione in vitro sarebbe stato usato lo sperma di un donatore sconosciuto. Marito e moglie sono ora divorziati e ritengono la struttura sanitaria responsabile della rottura del matrimonio

Superbatterio New Delhi - seria preoccupazione in Toscana : è nuovo nel nostro Paese e potrebbe caUsare un’epidemia : Ciò che sta accadendo in Toscana con la diffusione del Superbatterio New Delhi, una variante particolarmente resistente della Klebsiella pneumonie, “è nuova per il nostro Paese e si presenta come un ampio e persistente fenomeno epidemico che coinvolge diverse strutture sanitarie, con un alto numero di pazienti colonizzati o infetti“. E’ quanto rilevano gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) in una nota, ...

Toscana - già trenta morti caUsati dal super batterio New Delhi. Ecco cosa bisogna fare : Gli ultimi dati ufficiali dicono che i portatori del batterio New Delhi ricoverati negli ospedali toscani sono stati 708, in 75 hanno sviluppato la malattia batterio killer Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/09/11/batterio-killer-in-Toscana-gia-trenta-i-morti/Toscana, già trenta mortiper il batterio New DelhiEcco tutte le ...

Da New York al Texas : nuove inchieste Usa su Facebook e Google : Il procuratore della Grande Mela mette nel mirino il social network per eccellenza, istruttoria di 40 stati contro il motore di ricerca di Alphabet: negli States è guerra aperta contro le big tech, pronte a sacrificare i dati degli utenti per il profitto

Superbatterio New Delhi - 64 pazienti infetti e 17 morti sospette in Toscana : “L’infezione può essere solo una concaUsa” : Negli ospedali della Toscana “i pazienti che dal novembre 2018 al monitoraggio di fine luglio sono stati infettati dal Superbatterio New Delhi sono stati 64. La mortalità osservata finora nei casi infetti è di 17 su 44, pari quasi al 40%“. “La cautela nel comunicare il numero dei decessi è dovuta alle condizioni generali di questi pazienti: non è detto che la causa della morte sia stata necessariamente il batterio New Delhi, le ...