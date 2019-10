Uomini e Donne Nilufar e Giordano | Milano galeotta | nuovo incontro

Anticipazioni Uomini e donne - Riccardo ritorna da Ida e ammette di amarla ancora : Nuovi colpi di scena sono in arrivo nel trono over di Uomini e donne, di cui nei giorni scorsi sono state registrate delle nuove puntate che si preannunciano ricchissime di nuovi colpi di scena. Nel dettaglio infatti, al centro della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, ci sarà la coppia composta da Ida e Riccardo, i quali saranno alle prese con dei nuovi riavvicinamenti. In particolar modo vedremo che Riccardo deciderà di fare ...

Uomini e donne - lite fra Tina Cipollari ed Er Faina : «Pagliaccio - leone da tastiera!» Maria De Filippi deve intervenire : I rapporti fra Tina Cipollari, opinionista di “Uomini e donne” e Damiano Coccia, meglio noto come “Er Faina, yotutuber ed ex concorrente di “Temptation Island Vip 2”, non sono mai stati buoni. I due hanno già avuto alcune discussioni durante la trasmissione, ma stavolta è scoppiata una violenta lite e per sedarla è dovuta intervenire la conduttrice Maria De Filippi. La Cipollari rinnova le accuse: er Faina ha fatto dei video contro di lei, ...

Uomini e donne - trono classico : SARA TOZZI delusa da Javier Martinez : Ieri avevamo lasciato le dinamiche del trono classico sul “triangolo” composto da Giulio Raselli, Veronica Burchiello, e Alessandro Zarino. Ed è proprio da ciò che si riparte nella puntata odierna di Uomini e donne. Se da un lato Veronica ribadisce ancora una volta che l’atteggiamento piuttosto pressante di Giulio la blocchi, dall’altro il Raselli vorrebbe una ragazza più sicura su chi corteggiare. A questo punto la Burchiello dichiara di avere ...

Uomini e Donne - Giulio Raselli deluso da Sara Bucci : ecco la gaffe che lo ha innervosito : Il trono di Giulio Raselli a Uomini e Donne sta facendo fatica ad ingranare, in quanto l'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, sembra non aver occhi che per Veronica, a sua volta però affascinata dall'altro tronista, Alessandro Zarino. Giulio ha scelto quindi di portare in esterna un'altra corteggiat

Uomini e Donne - Javier Martinez torna in studio per parlare a Sara : "Vorrei corteggiarti - io sono single". Lei rifiuta (di nuovo) (VIDEO) : Javier torna in studio per parlare con Sara... Quale sarà la decisione della tronista? #UominieDonne pic.twitter.com/tE9GxXHEN1— Uomini e Donne (@UominieDonne) October 4, 2019 Pochi giorni fa a Uomini e Donne abbiamo visto Javier, uno dei corteggiatori di Sara Tozzi (nonché ex tentatore di Temptation Island) messo in seria difficoltà dopo che è stato investito dalle polemiche dovute a una segnalazione arrivata alla redazione che lo avverte ...

Uomini e Donne oggi - Sara Tozzi gela Javier Martinez : “Non mi fido” : Javier Martinez torna a Uomini e Donne per Sara, che sbotta: “Non voglio iniziare così” E’ appena terminata l’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne. E in questa occasione a far discutere è stato Javier Martinez, il quale, dopo essere stato eliminato la scorsa puntata da Sara Tozzi per via di una segnalazione arrivata in redazione sul suo conto inerente al fatto che non sarebbe stato single, si è ripresentato oggi ...

Uomini e donne : Martinez - interrogato dai followers - conferma di avere ricontattato Sara : L'avventura di Javier Martinez a Uomini e donne è durata meno del previsto. L'ex single di Temptation Island è stato eliminato da Sara Tozzi dopo la segnalazione giunta alla redazione. Ha quindi chiesto una seconda possibilità alla tronista ma lei, dopo avere ascoltato le sue ragioni, ha riconfermato i dubbi, affermando di non essere disposta a iniziare un percorso insieme a causa questi dubbi iniziali. La Tozzi ha, comunque, già deciso di ...

Che fine ha fatto Diletta di Uomini e Donne : Diletta Pagliano è senza dubbio uno dei volti più conosciuti e amati di Uomini e Donne. Era il 2010 quando la giovanissima barista sbarcò nel programma di Maria De Filippi conquistando il tronista Leonardo Greco. Da allora sono passati quasi dieci anni e la vita di Diletta è cambiata radicalmente. Oggi è legata ad Alessandro Mastromatteo, l’uomo che le ha regalato il sorriso dopo la fine dell’amore con Leonardo Greco, ed è incinta al ...

VERONICA BURCHIELLI/ Uomini e Donne : 'con Alessandro sto bene - ma Giulio...' : VERONICA BURCHIELLI, nella puntata del trono classico di Uomini e Donne del 4 ottobre, si dichiara per Alessandro Zarino, ma Giulio Raselli...

Uomini e Donne - Er Faina pubblica gli screenshot : disintegrata Tina Cipollari? Cosa si vede : Nello studio di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, Tina Cipollari si è trovata finalmente faccia a faccia con il suo acerrimo nemico Er Faina, ormai noto ai molti per la sua partecipazione al docureality Temptation Isalnd Vip. Sono anni che l'opinionista di Maria De Filippi cova rancore nei confro

Filippo Nardi torna a parlare di Uomini e Donne : “Ci andrei subito” : Uomini e Donne, Filippo Nardi ripensa al Trono Over: la rivelazione Filippo Nardi, in queste ultime settimane, ha fatto molto parlare per alcuni gossip circolati on line sul suo conto inerenti a un presunto flirt con Barbara d’Urso. Flirt smentito dai diretti interessati, i quali hanno dichiarato di essere solo amici. L’uomo ha inoltre rivelato di essere single, anche se non ha messo da parte le speranze di trovarsi una compagna. E ...

Uomini e Donne - la confessione della dama su Riccardo Guarnieri : Riccardo Guarnieri del trono over con un dietrofront inaspettato. Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano infatti che a sorpresa il cavaliere di Taranto ha fatto un grande passo in avanti nei confronti di Ida Platano. Dopo aver assistito al racconto della sua ex fidanzata sul bacio dato ad Armando, nel corso dell’ultima registrazione Riccardo ha deciso di consegnare alla donna una lettera. Attraverso questo lungo messaggio, il cavaliere ha ...