Trieste | Zanettini Fi | ‘chiarire su fondine in dotazione a Polizia’

(Di sabato 5 ottobre 2019) Roma, 5 ott. (AdnKronos) – ‘Il Paese è sotto choc per quanto avvenuto a, anche perché la sottrazione della pistola utilizzata per il duplice omicidio potrebbe essere stata resa possibile a causa delleobsolete, perché prive di leve di blocco, inagli agenti. A tal proposito, ho immediatamente presentato un’interrogazione al governo per sapere se è vero che alcuni reparti speciali delle Forze dell’Ordine italiane dispongano diche invece sono munite di leve di blocco e, in tal caso, per capire per quale motivo dette, maggiormente sicure, non facciano parte dell’equipaggiamento di tutti i corpi di Polizia”. Lo sottolinea il deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin.L'articolo(Fi), ‘chiarire suina Polizia’ CalcioWeb.

