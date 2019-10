Trieste | la madre del killer | la sera prima sentiva voci | chiedo perdono alle famiglie

Poliziotti uccisi a Trieste - la madre del fermato : “Non so come chiedere perdono” : “Mi dispiace tanto, non so come chiedere perdono a queste famiglie. Prego Dio che dia loro pace e che un giorno possano perdonare”.Betania, la madre del giovane indagato per la sparatoria avvenuta ieri in Questura a Trieste in cui sono morti due agenti, lo dice al Giornale Rai Rai. “Mi dispiace per quello che ha fatto mio figlio cosa si può dire ad un padre che perde un figlio o a un figlio che perde il padre? Non c’è ...

