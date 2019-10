Trieste | il poliziotto racconta in diretta la morte degli agenti Rotta e Demenego | “Hanno

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) “Sembra giusto dirlo anche a voi. Ho parlato adesso con i colleghi della mobile, hanno smesso di fare il massaggio cardiaco ai colleghi perché sono morti”. Questo il messaggio audio inviato da un agente della questura didopo la sparatoria costata la vita a due poliziotti. Poi l’audio di un altro, intervenuto all’esterno della questura, che spiega le fasi concitate della colluttazione: “Uno dei due aveva ancora la fondina in cartone pressato, l’altro gliel’hanno portata via perché si è staccata nella colluttazione”. L'articolo, ilinla: “Hanno smesso di fare il massaggio cardiaco” proviene da Il Fatto Quotidiano.

GassmanGassmann : Sono a Trieste per lavoro. Un saluto alle famiglie dei due poliziotti uccisi oggi in città mentre facevano il loro… - fattoquotidiano : #TRIESTE, SPARI IN QUESTURA: 2 AGENTI MORTI Ferito un terzo poliziotto. Fermati due fratelli: sospettati di rapina… - poliziadistato : Cristiano, il poliziotto rimasto ferito ieri nel conflitto a fuoco, è stato raggiunto in ospedale dal Questore di… -