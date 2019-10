Trieste | i poliziotti uccisi in Questura quasi un omicidio di Stato | la

Poliziotti uccisi nella Questura di Trieste : oggi lutto cittadino - continuano le indagini : Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza ha dichiarato il lutto cittadino e questa sera è prevista una fiaccolata spontanea che partirà nei pressi della Questura, il luogo in cui ieri si è consumata una tragedia che ha sconvolto l'Italia: due agenti di polizia sono stati uccisi da Alejandro Augusto Stephan Meran, un uomo di 29 anni che era stato condotto in commissariato dopo il furto di un motorino.Continua a leggere

Poliziotti uccisi a Trieste - chi erano Matteo Demenego e Pierluigi Rotta : «Due ragazzi speciali» : «Due ragazzi speciali, avevano appena 30 anni». Un agente della Questura si commuove e gli spunta qualche lacrima quando, rispondendo alle domande sui due Poliziotti uccisi, precisa di...

Poliziotti uccisi a Trieste - Pierluigi e la stessa passione di papà : «Onorava la divisa e amava il calcio» : «Che lo tengo a fare più acceso?». Ha posato il telefono ed è scoppiato in lacrime il papà di Pierluigi Rotta, il poliziotto ucciso ieri pomeriggio a Trieste, dopo...

Trieste - ruba due pistole in Questura e spara : morti due poliziotti : Alejandro Augusto Stephan Meran, il domenicano che ha sparato all'interno della Questura di Trieste, ha sottratto le pistole ad entrambi i poliziotti che poi ha ucciso e non solo al primo agente che lo aveva accompagnato in bagno (GUARDA LA FOTOGALLERY). Sono alcuni dei particolari che emergono sulla tragedia di venerdì 4 (CHI ERANO I DUE poliziotti). Le indagini I rilievi all’interno e all'esterno della Questura si sono ...

Sparatoria davanti alla questura di Trieste - uccisi due poliziotti : Ad aprire il fuoco sarebbero stati due fratelli, uno dei quali era stato accusato di rapina: sono stati fermati entrambi

Trieste - ruba due pistole a due poliziotti in Questura e li uccide. Domenicano arrestato assieme al fratello : Morti due agenti durante una sparsatoria a Trieste. I due poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Trieste sono stati colpiti nel pomeriggio da uno dei due uomini che erano stati portati in Questura sugli sviluppi di un'indagine per rapina. Uno dei due ha chiesto di poter andare in bagno e ha aggredito un agente. Nella colluttazione è riuscito a impadronirsi della pistola del poliziotto e ha fatto fuoco ferendo gravemente due ...

Trieste - Chef Rubio : "Poliziotti impreparati - non mi sento sicuro" : Angelo Scarano Rubio non usa giri di parole: "Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente". E sui social è polemica Sulla morte dei due agenti di polizia a Trieste comincia a scatenrasi il dibattito sui social. La dinamica di quanto accaduto questo pomeriggio all'interno della questura di Trieste, dove un domincano ha aperto il fuoco contro gli agenti, è tutta da chiarire. I rilievi della scientifica cercheranno di far ...

Trieste - l'assassino dei poliziotti ha problemi psichici Salvini : Niente attenuanti : Meran, il killer dominicano che ha ucciso due poliziotti in questura a Trieste, avrebbe dei "problemi psichici". Il leader della Lega: "Niente sconti". La sparatoria di Trieste fa discutere la politica. I due dominicani fermati per l'omicidio di due agenti di polizia e per il ferimento di un altro poliziotto sono Alejandro Augusto Stephan Meran, di 29 anni e Carlysle Stephan Meran, di 32. A sparare ai due poliziotti è stato Alejandro Augusto ...

Trieste - SPARATORIA IN QUESTURA : MORTI 2 POLIZIOTTI/ Video '6 colpi di pistola - poi…' : SPARATORIA TRIESTE, Video: uccisi due POLIZIOTTI, un terzo agente ferito in QUESTURA è grave. Il racconto dei testimoni, dagli spari alle ambulanze.

Sparatoria Trieste - la dinamica del duplice omicidio dei poliziotti : “Sono stati i due fratelli a chiamare la polizia. Killer voleva costituirsi” : “È una vicenda che lascia sconcertati e allibiti tutti”. È questa la dichiarazione ufficiale del procuratore della Repubblica di Trieste Carlo Mastelloni. Il capo degli inquirenti tristini sta seguendo dal suo ufficio le indagini sulla tragica Sparatoria avvenuta in questura che è costata la vita a due agenti. Nella prima serata si è concluso l’interrogatorio del fratello dell’uomo che ha sparato, cioè Alejandro Augusto ...

Trieste - sparatoria Questura : due poliziotti uccisi da un domicano lì per controlli. Fermato anche il fratello : Trieste - Qualcuno dice sei, qualcun altro otto, altri parlano di poliziotti crivellati di proiettili. Pierluigi Rotta, agente scelto, di 34 anni, e Matteo De Menego, agente semplice, di 30 anni,...

Trieste - il dominicano affetto da disagio psichico : "Vieni a prendermi" - le urla dopo aver ucciso i poliziotti : C'è già odore di beffa intorno alla drammatica sparatoria nella Questura di Trieste in cui due poliziotti sono rimasti uccisi. I due fermati sono Alejandro Augusto Stephan Meran, immigrato regolare dominicano di 29 anni, e il connazionale Carlysle Stephan Meran, di 32. I due fratelli erano stati con

Sparatoria nella Questura di Trieste<br>Morti due poliziotti : Aggiornamento ore 20:15 - La Polizia di Stato ha comunicato che il Capo della Polizia Gabrielli e la Ministra dell?Interno Lamorgese stanno andando a Trieste.#CapodellaPolizia Gabrielli e #MinistroInterno Lamorgese stanno raggiungendo #Trieste per stringersi intorno alle famiglie di Pierluigi e Matteo ed esprimere vicinanza alle donne e agli uomini della Questura di Via Tor Bandena e ai triestini tutti pic.twitter.com/9ISjE3RPnn— ...

Due poliziotti sono stati uccisi in Questura a Trieste : Un uomo fermato insieme al fratello e sospettato di una rapina sarebbe riuscito a impossessarsi della pistola di un agente e avrebbe sparato