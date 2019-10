Trieste | fiori per gli agenti uccisi | abbracci e carezze per i colleghi Un testimone

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) Tutto si muove eppure tutto è fermo. È il giorno dopo di, dove l’aria sa di sospensione. Non solo fuori dalla Questura dove ieri due poliziotti, Pierluigi Rotta, 34 anni di Pozzuoli e di Matteo Demenego, 31 anni, di Velletri sono stati. La città intera è stranita, ammutolita, quasi zittita, di certo incredula dopo che Alejandro Augusto Stephan Meran, un dominicano, 29 anni affetto da problemi psichici, ha sottratto la pistola a Rotta e ha aperto il fuoco. Via del Teatro Romano è riaperta al traffico fin dalle prime ore della mattinata, i passanti sfilano dritti sui marciapiedi di fronte al Palazzo. Uomini e donne, anziani e bambini lascianosui gradini della Questura: qualcuno stringe la mano aglidi guardia, altri liano, una carezza. Intanto si aspetta la manifestazione delle forze dell’ordine, in solidarietà e ricordo dei due giovani poliziotti ...

