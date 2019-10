Trento-Sassari oggi | Serie A basket | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) Si gioca stasera alle 20.30 alla BLM Group Arena dila partita tra Dolomiti Energia Trentino e Banco di Sardegna, uno degli anticipi della terza giornata dellaA 2019-2020. I padroni di casa di coach Nicola Brienza sono reduci dalla sconfitta casalinga per 70-64 col Galatasaray nella prima partita della fase a gironi di Eurocup, invece in campionato ha vinto sia tra le mura amiche contro Pistoia per 88-75 sia in trasferta a Reggio Emilia per 84-76. I ragazzi di Gianmarco Pozzecco sono invece ancora imbattuti in stagione con la vittoria nella Supercoppa Italiana a Bari e coi successi in campionato contro Varese fuori casa per 74-52 e per 99-79 contro Pesaro al PalaSerradimigni. Per Dolomiti Energia Trentino-Banco di Sardegna, anticipo della terza giornata diA 2019-2020, non è prevista la diretta televisiva ma la partita sarà trasmessa insu ...

