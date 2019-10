Fonte : Blastingnews

(Di sabato 5 ottobre 2019) Torna il campionato di Serie A di basket con un anticipo di prestigio che si giocherà oggi, sabato 5 ottobre. Ilin questione è la sfida tra lae Dolomitu Energia. Entrambi i roster, a punteggio pieno, si sfideranno per incrementare la classifica con la mente già rivolta alla conquista dei play-off. Lain forma dopo la vittoria della Supercoppa I biancoblù arrivano all'appuntamento in ottima forma, dopo aver sollevato il primo trofeo della stagione a Bari: la Supercoppa Italiana. Anche in campionato gli uomini di Pozzecco sono partiti con un trend molto positivo, conquistando due vittorie nelle prime due giornate. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti giusti per far bene e riuscire a trionfare alla Blm Group Arena. Sulla carta, infatti, il Banco dovrebbe essere la favorita per aggiudicarsi i due punti. Anchearriva a quest'anticipo con ...

Pavelina89 : Trento-Dinamo Sassari, il match in streaming su Eurosport Player - AllAroundnet : @LegaBasketA 3^giornata 2019-20 uno degli anticipi del sabato è un #BigMatch tra @AquilaBasketTN che riceve la… - TuttoQuaNews : RT @lanuovasardegna: «A Trento per continuare a crescere». Sabato la Dinamo cerca la terza vittoria su tre. Pozzecco: «Non sarà facile ma… -