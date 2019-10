Tragico incidente nella capitale | l’auto si ribalta nella notte | 5 ragazzi a bordo

Calabria - barista muore in un Tragico incidente stradale con la moto : Un nuovo incidente stradale si è verificato in Calabria e ha provocato la morte di un barista calabrese che stava viaggiando a bordo di una moto. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti, che si sono recati sul luogo dell'incidente e hanno iniziato a condurre tutte le indagini di rito. Il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvarlo e si è limitato a constatarne l'avvenuto decesso. Un altro incidente stradale è ...

La strada di casa 2 - trama quarta puntata : un Tragico incidente : Anticipazioni La strada di casa 2, quarta puntata: la scomparsa di Davide Il giallo s’infittisce a La strada di casa 2: che fine ha fatto Irene? Di quale delitto si è macchiato Fausto Morra alias Alessio Boni? Le anticipazioni della quarta puntata de La strada di casa 2 svelano che si arriverà a una svolta inattesa. Lo stesso giorno in cui è scomparsa Irene, è sparito anche un bambino da una casa famiglia: le due cose sono collegate? ...

Un Tragico incidente nel nuovo video di Renato Zero per La Vetrina : Il nuovo video di Renato Zero si presenta con un tragico incidente. Questo sembra essere il filo conduttore della prossima clip dedicata a La Vetrina, nuovo singolo che ha rilasciato per le radio a cominciare dal 13 settembre. Lo scontro tra un'auto e uno scooter, che ha lasciato a terra un giovane, è lo scenario del set della nuova clip per la quale è stato utilizzato un tratto di Via Baiona, nella zona portuale della città ...

Siracusa - Tragico incidente tra due auto : morte 2 donne - feriti 2 uomini : Due donne hanno perso la vita lungo la strada provinciale 3 tra Augusta e Villasmundo frazione di Melilli, nel Siracusano. Avevano settantanove e ottantuno anni. Nell’incidente stradale sono rimaste coinvolte due autovetture, una Ford Kia e una Fiat 500 X. feriti anche due uomini, uno ha diciannove anni.Continua a leggere

Tragico incidente mortale - due donne morte e tre feriti : In un incidente mortale due anziane signore sono morte e tre persone ferite, di cui uno ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania con diverse fratture. È il bilancio del gravissimo incidente stradale, che si è verificato ieri pomeriggio in un tratto della Provinciale 3 che da Augusta, in provincia di Siracusa, porta a Villasmundo, frazione di Melilli. Due le automobili coinvolte, una Kia Sportage e una 500 X, che si sono scontrate ...

Tragico incidente in moto : 27enne muore sul colpo. Stava per diventare medico : Tragico incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Un ragazzo di origini polacche di 27 anni, Krystian Hojszyk è morto domenica mattina verso le 5. Le sue generalità sono state diffuse successivamente a quelle di Christian Franciosi, l’altro giovane di vent’anni deceduto nello schianto. Krystian si era laureato lo scorso ottobre in Medicina e chirurgia con 110 e lode: a novembre avrebbe dovuto iniziare un corso di specializzazione in ...

Tragico incidente in scooter : muore un 16enne : L'incidente nella notte tra sabato e domenica, Salerno in lacrime per la morte del giovane Vittorio Senatore. Strade di sangue a Salerno, incidente in moto: muore a 16 anni. La tragedia nel fine settimana, a perdere la vita un ragazzo di Cetara.\\ Il dramma s’è consumato, come riporta La Città di Salerno, nella serata di sabato scorso su via Benedetto Croce, la strada che collega la città capoluogo alla vicina Vietri sul Mare e a Cava de' ...

Michele Bravi torna sul palco : primo concerto dopo il Tragico incidente : Michele Bravi torna ad esibirsi dopo l’incidente che ha sconvolto la sua quotidianità nello scorso mese di novembre. Il giovane cantante ha annunciato via social che terrà un concerto per piano e voce, il 19 ottobre al Teatro San Babila di Milano.Bravi, vincitore della settima edizione di “X Factor”, si trova ad affrontare l’accusa di omicidio stradale: dopo una manovra azzardata, una motociclista 58enne era ...

Michele Bravi - il primo concerto dopo il Tragico incidente : Michele Bravi torna a cantare. L’artista, vincitore della settima edizione di X Factor, fa il suo ritorno sul palco dopo l’incidente costato la vita a una donna per un concerto tutto suo il prossimo 19 ottobre a Milano. Un live piano e voce che si terrà al Teatro San Babila del capoluogo lombardo. Biglietti disponibili su ticketone.it da martedì 10 settembre 2019 a partire dalle ore 11:00 e in tutti i punti vendita Ticketone e nelle ...

Lorenzo - 27 anni - morto sull’autostrada per un Tragico incidente : Una serata atroce quella di ieri sull’autostrada A12. Un morto e altre otto persone sono rimaste ferite. Il giovane che ha perso la vita aveva solo 27 anni. L’incidente è avvenuto sull’autostrada in direzione nord, intorno al km 109, tra i caselli di Carrara e Sarzana. Lo schianto è avvenuto tra un veicolo adibito al trasporto di oli alimentari (ma che nel momento della tragedia era vuoto) e tre furgoni che erano fermi in corsia di emergenza. ...

Reggio Calabria - 24enne muore in un Tragico incidente : Sulle strade della Calabria si continua a morire. Poche minuti fa un giovane ragazzo di solo 24 anni ha infatti perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale. Nello scontro sarebbero rimaste coinvolte due autovetture. La dinamica non risulta essere ancora chiara e sul luogo dell'incidente sono presenti le forze dell'ordine che stanno effettuando i rilievi di rito. Altre due persone sono rimaste ferite e sono ...

Michele Bravi - il primo concerto dopo il Tragico incidente : Michele Bravi torna a cantare. L’artista, vincitore della settima edizione di X Factor, fa il suo ritorno sul palco dopo l’incidente costato la vita a una donna per un concerto tutto suo il prossimo 19 ottobre a Milano. Un live piano e voce che si terrà al Teatro San Babila del capoluogo lombardo. Biglietti disponibili su ticketone.it da martedì 10 settembre 2019 a partire dalle ore 11:00 e in tutti i punti vendita Ticketone e nelle ...

Tragico incidente in Sardegna : scatta foto e precipita in mare - morto : Tragedia in Sardegna, a S’Archittu, nel comune di Cuglieri (Oristano), sulla costa centro occidentale dell’Isola: un uomo è morto dopo essere precipitato in mare da una scogliera dove stava scattando delle foto. Il corpo non è ancora stato recuperato dall’acqua, in quanto le condizioni meteo avverse stanno rallentando le operazioni dei vigili del fuoco. Sul posto anche la Guardia costiera. L'articolo Tragico incidente in ...

La Spezia - Tragico incidente in moto a Santo Domingo : morto noto ristoratore - lascia tre figlie : Leo Reyes aveva 45 anni. Le due ruote la sua grande passione. Su Facebook aveva postato una foto profetica, una moto in piega e la scritta "Se un giorno la velocità si prenderà la mia vita, non piangete perché io stavo ridendo". Il dramma a Santo Domingo, suo Paese d'origine, dove si trovava in ferie.Continua a leggere