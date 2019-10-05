romadailynews : Traffico Roma del 05-10-2019 ore 09:00: ROMA INFOMOBILITÀ SABATO 5 OTTOBRE 2019 ORE 8:50… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 05-10-2019 ore 09:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... -
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Traffico Roma del 03-10-2019 ore 14:30 Roma Daily News
Traffico Roma del 05-10-2019 ore 08 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, POSSIBILI DISAGI AL Traffico PER UN INCIDENTE PRIMA DI SETTEBAGNI VERSO LA CITTÀ. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO. Traffico SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. SCARSA LA CIRCOLAZIONE SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. AL TUFELLO, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN ...
Traffico Roma del 05-10-2019 ore 07 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO. Traffico SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. A CHI UTILIZZA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE ANCHE DURANTE QUESTO FINE SETTIMANA PER CONSENTIRE IL PROSEGUIMENTO DEI LAVORI DEL NODO DI SCAMBIO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO, LA TRATTA CASTRO PRETORIO- LAURENTINA, PROSEGUE CON I BUS ...
Traffico Roma del 04-10-2019 ore 20 : 00 : CODE PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS A VIA SALARIA; PROSEGUENDO RALLENTAMENTI DALLA TIBURTINA ALLA PRENESTINA E DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. A PIETRALATA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA MATTEO TONDI ALL’ALTEZZA DI VIA LUDOVICO PASINI. A PRIMAVALLE DISAGI PER UN ALTRO INCIDENTE LUNGO VIA DI ...
Traffico Roma del 04-10-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRA CASSIA E SALARIA, MENTRE IN ESTERNA IL Traffico È MAGGIORMENTE CONCENTRATO TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA. Traffico INTENSO E RALLENTATO SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO, TRA LA TANGENZIALE EST E VIALE PALMIRO TOGLIATTI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SU VIA DEL FORO ITALICO, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA DA CORSO DI ...
Traffico Roma del 04-10-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DALLO SVINCOLO DIRAMAZIONE Roma NORD FINO ALLO SVINCOLO CON LA A24 Roma TERAMO, IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA. UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO RALLENTAMENTI TRA VIA ISACCO NEWTON E LA VIA OSTIENSE IN DIREZIONE DELLA VIA MAGLIANA. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO ...
Traffico Roma del 04-10-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DALLO SVINCOLO DIRAMAZIONE Roma NORD FINO ALLO SVINCOLO CON LA A24 Roma TERAMO, IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA. UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO RALLENTAMENTI TRA VIA ISACCO NEWTON E LA VIA OSTIENSE IN DIREZIONE DELLA VIA MAGLIANA. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO ...
Traffico Roma del 04-10-2019 ore 18 : 00 : SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DIRAMAZIONE Roma NORD FINO ALLO SVINCOLO CON LA A24 Roma TERAMO, IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA. UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO RALLENTAMENTI TRA VIA ISACCO NEWTON E LA VIA OSTIENSE IN DIREZIONE DELLA VIA MAGLIANA. PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ...
Traffico Roma del 04-10-2019 ore 17 : 30 : SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA CASSIA BIS E LA SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA. UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO RALLENTAMENTI TRA VIA ISACCO NEWTON E LA VIA OSTIENSE IN DIREZIONE DELLA VIA MAGLIANA. PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIALE ARTURO MARTINI ., Traffico ...
Traffico Roma del 04-10-2019 ore 17 : 00 : SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA CASSIA BIS E LA SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA. UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO RALLENTAMENTI TRA VIA ISACCO NEWTON E LA VIA OSTIENSE IN DIREZIONE DELLA VIA MAGLIANA. PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIALE DEI COLLI PORTUENSI ALL’ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE ...
Traffico Roma del 04-10-2019 ore 16 : 30 : SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA CASSIA BIS E LA SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA. PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIALE DEI COLLI PORTUENSI ALL’ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE NELLE DUE DIREZIONI, PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA SU VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA ADA E VIA DI PONTE SALARIO IN ...
Traffico Roma del 04-10-2019 ore 15 : 30 : SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA CASSIA BIS E LA SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA. PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIALE DEI COLLI PORTUENSI ALL’ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE NELLE DUE DIREZIONI, PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA SU VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA ADA E VIA DI PONTE SALARIO IN ...
Traffico Roma del 04-10-2019 ore 14 : 30 : SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELL’APPIA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALLA RomaNINA.. 2 INCIDENTI SU VIA NOMENTANA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA VAL D’OSSOLA UN ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCESCO ALGAROTTI . SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA CASTEL DI DECIMA DIREZIONE ...
Traffico Roma del 04-10-2019 ore 13 : 30 : SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELL’APPIA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALLA RomaNINA.. 2 INCIDENTI SU VIA NOMENTANA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA VAL D’OSSOLA UN ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCESCO ALGAROTTI . SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA CASTEL DI DECIMA DIREZIONE ...
Traffico Roma del 04-10-2019 ore 12 : 30 : A MONTESPACCATO , PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA CORNELIA TRA VIA PIETRO D’ABANO E VIA CUNICO. CHI PROVIENE DA BOCCEA DEVE SVOLTARE IN VIA PIETRO D’ABANO, MENTRE COLORO CHE PROVENGONO DA VIA MAGLIANELLA DEVONO SVOLTARE IN VIA GATTINARA. Traffico RALLENTATO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 04-10-2019 ore 11 : 30 : A MONTESPACCATO , PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA CORNELIA TRA VIA PIETRO D’ABANO E VIA CUNICO. CHI PROVIENE DA BOCCEA DEVE SVOLTARE IN VIA PIETRO D’ABANO, MENTRE COLORO CHE PROVENGONO DA VIA MAGLIANELLA DEVONO SVOLTARE IN VIA GATTINARA. Traffico RALLENTATO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. UN INCIDENTE ...