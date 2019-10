The Walking Dead 11 ci sarà | la Principessa si unirà al cast

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 5 ottobre 2019) The11 ci. Questa è la novità più grande che arriva dal Madison Square Garden dove proprio oggi è andato in scena il panel dedicato alla serie dal Comic Con di New York. Sul palco sono saliti Angela Kang, Scott Gimple, Robert Kirkman, Dave Alpert, Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan, Danai Gurira, Cailey Fleming, Josh McDermitt, Seth Gilliam e Ross Marquand. Ed è proprio la nuova showrunner a prendere la parola confermando l'importanza di questi anni e di quanto impegno ci sia per virare un po' e ritornare agli antichi splendori: "Andare avanti per dieci stagioni è sorprendente di per sé. Solo arrivare alle dieci stagioni è sorprendente. Non avremmo potuto farlo senza i nostri fan ... Stiamo provando a fare cose nuove, spingere in nuove direzioni, tutti gli attori che sono su questo palco sono facendo un lavoro fenomenale ". A quanto pare lo sforzo degli attori ...

