Terremoto ai Campi Flegrei | paura all’alba a Napoli e Pozzuoli LIVE

Terremoto - leggera scossa nel Medio Campidano in Sardegna : Trema la Sardegna con una scossa di Terremoto pari a 2.0 gradi Richter. L'epicentro è stato localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Samassi, nella provincia del Medio Campidano (VS) alle 21:21. L'ipocentro a 10 km di profondità. I comuni vicino l'epicentro I comuni più vicino l'epicentro in un raggio di 10 km sono Samassi (VS), San Gavino Monreale e Villacidro. In un raggio di 11-20 km Sanluri (VS), Serrenti, Furtei, ...