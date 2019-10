Temptation Island Vip | il pianto a dirotto di Pago per il video di Serena Enardu

Anticipazioni Temptation Island Vip : Belli corre dalla Duran : Continua il viaggio nei sentimenti dei protagonisti di Temptation Island Vip 2. Il reality è ormai giunto alla quinta puntata che andrà in onda, in prima serata, lunedì 7 ottobre. Il programma, condotto da Alessia Marcuzzi, sarà ancora una volta ricco di colpi di scena. Stando alle prime Anticipazioni, Alex Belli vedrà un video al falò che lo manderà su tutte le furie. A quel punto prenderà un'importante decisione che al momento non è dato ...

Temptation Island vip - Delia vicina a Riccardo : Ti devi togliere tutto. Belli osserva : Alessia Marcuzzi mostra ad Alex Belli le esclusive immagini dell'avvicinamento di Delia Duran al single Riccardo. Manca poco all'attesa nuova puntata di Temptation Island vip e le ultime anticipazioni trapelate in rete sono, a quanto pare, molto bollenti per la coppia new-entry nel viaggio dei sentimenti, parliamo di Alex Belli e Delia Duran. In un esclusivo videofilmato condiviso dal profilo ufficiale Instagram di Temptation Island, sono ...

Temptation Island Vip - Anna Pettinelli : "Non volevo buttare via un amore di 6 anni. Esco abbastanza provata..." : Anna Pettinelli è stata una delle protagoniste della seconda edizione di Temptation Island Vip, il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi, in onda su Canale 5.Il falò di confronto tra la conduttrice radiofonica e il fidanzato, il doppiatore Stefano Macchi, che i telespettatori hanno visto durante la quarta puntata andata in onda lunedì scorso, è giustamente entrato nella "storia" del programma soprattutto grazie al "Bella Patata sono io!", ...

Temptation Island Vip 2 - Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito : «Dopo il reality pronti a vivere insieme» : Un’esperienza davvero positiva per Simone Bonaccorsi e la fidanzata Chiara Esposito quella nel reality Temptation Island vip 2, condotto da Alessia Marcuzzi. I due sono usciti abbracciati e sorridenti dopo il falò alla quarta puntata e ora sono pronti ad andare a vivere insieme. Le “tentazioni” su Simone non hanno sortito effetto: «Personalmente – ha fatto sapere Simone al “Magazine di “Uomini e donne” – ho deciso di prendere ...

