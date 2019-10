Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | Paul scopre che Jessica ha abbandonato Luna e

Spoiler Tempesta d’amore - puntate prossima settimana : l’incidente : Tempesta d’amore, anticipazioni 6-12 ottobre: Christoph chiede aiuto a Annabelle Un terribile incidente sconvolgerà le vite dei personaggi di Tempesta d’amore nelle prossime puntate. Christoph organizzerà un viaggio in Romania con Eva ma dovrà cercare un nuovo pilota perchè il suo si ammalerà. Sarà Joshua a fare all’albergatore il nome di un suo amico in grado di portarlo in Romania con Eva. Nelle puntate della prossima ...

Tempesta d’amore - casting news : NADJA HOLLER sarà la “cattiva” della 16^ stagione! : I fan di lunga data di Tempesta d’amore lo sanno bene: non c’è mai stata stagione della soap senza una “super cattiva”… e la prossima non farà eccezione! Con Joshua (Julian Schneider) e Denise (Helen Barke) ormai vicini al loro tanto agognato happy end, in Germania sta per prendere via la 16^ annata di Sturm der Liebe con due nuovi protagonisti ed una perfida antagonista… Ecco di chi si tratta! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Eva e Christoph - incidente aereo! : Una delle trame più attese della quindicesima stagione sta per prendere il via su Rete 4! Tra pochissimo sui teleschermi Italiani di Tempesta d’amore assisteremo infatti all’inizio di una storyline ad altissimo tasso drammatico ambientata molto lontano dal Fürstenhof. Ed i protagonisti assoluti saranno due colonne portanti della soap: Eva (Uta Kargel) e Christoph (Dieter Bach)! Ecco dunque cosa ci attende nelle puntate di Sturm der Liebe presto ...

Tempesta d’amore - casting news : Florian Frowein torna nei panni di TIM DEGEN - il figlio perduto di Christoph e gemello di Boris!! : Il ritorno di volti noti a Tempesta d’amore non è certo una novità. Che un attore rientri in scena con un personaggio del tutto diverso è però decisamente meno abituale! È esattamente quello che accadrà verso la fine della quindicesima stagione della soap, ormai giunta ai titoli di coda in Germania. Il protagonista della prossima annata di Sturm der Liebe sarà infatti un viso decisamente noto… Ecco di chi si tratta! Tempesta d’amore, ...

Tempesta d’amore - anticipazioni 16^ stagione : FRANZI e TIM nuovi protagonisti! : Grandissime novità sono in arrivo per i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Tra poco più di un mese, infatti, negli episodi in onda in Germania la quindicesima stagione della soap arriverà ai titoli di coda, lasciando il posto ad un’altra appassionante annata incentrata su due nuovi personaggi. A sorpresa, però, non si tratterà di due volti totalmente nuovi… Ecco dunque chi saranno i protagonisti della quindicesima stagione di Sturm der ...

Tempesta d’amore - anticipazioni e trame puntate dal 6 al 12 ottobre 2019 : anticipazioni settimanali di TEMPESTA D’AMORE, puntate da domenica 6 a sabato 12 ottobre 2019: Mentre Denise e Henry sono sempre più presi dai propri sentimenti, Joshua e Annabelle decidono di fare un grande passo… Robert si trova di fronte ad una decisione difficile: fermare i piani di Christoph e rovinare così la carriera di Eva, oppure permettere che l’albergatore continui ad avvicinarsi a sua moglie? Tina è ancora profondamente delusa da ...

Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate 7-13 ottobre 2019 : Eva e Christoph Sopravviveranno? : Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 7 ottobre a domenica 13 ottobre 2019: partono le ricerche di Eva e Christoph. Guai per Natascha! Anticipazioni Tempesta d’amore: Eva e Christoph dispersi sui Carpazi! Denise, Annabelle e Joshua fanno fronte unito per ritrovare il loro papà! Tina delusa da Ragnar mentre Alfons ed Hildegard sono ai ferri corti! Ritorna, pronto ad emozionarci come non mai, il nostro consueto ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Christoph rimarrà invalido? : Sarà un dramma senza fine quello che Christoph Saalfeld (Dieter Bach) si ritroverà ad affrontare nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Dopo essere venuto a conoscenza dei crimini commessi dalla sua amata Annabelle (Jenny Löffler), aver scoperto che quest’ultima non è affatto sua figlia ed essere stato vittima di un investimento, l’albergatore penserà di aver superato il peggio. Ben presto, però, si accorgerà di essersi ...

Anticipazioni Tempesta d’amore - Puntate Tedesche : Il Figlio di Eva è di Christoph! : Anticipazioni Tempesta d’amore Puntate Tedesche: Eva è ancora in preda all’agitazione per quello che sta succedendo, ma ci si avvicina alla verità attraverso un sogno di Christoph. Ecco quale situazione sconvolge i personaggi… Nelle Puntate Tedesche di Tempesta d’amore, Christoph è ancora in stato d’incoscienza dopo il terribile incidente che l’ha colpito. Dopo che i sospetti dei telespettatori sono caduti su ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : ANDRÉ alla conquista di LINDA… contro Werner e Christoph! : Se è vero che i grandi amori sono quelli per cui si deve lottare, quello di ANDRÉ Konopka (Joachim Lätsch) per Linda Baumgartner (Julia Grimpe) rientra sicuramente nella categoria. Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore il burbero chef si innamorerà infatti perdutamente della sorella di Christoph (Dieter Bach), ritrovandosi però a combattere su più fronti… Ecco infatti cosa accadrà nei prossimi episodi di Tempesta d’amore in onda in ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Annabelle decide di uccidere Denise : Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) non si arrenderà tanto facilmente, specialmente se ciò significherà lasciare campo libero alla persona che più odia al mondo. Dopo essere stata smascherata e costretta alla fuga, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, la bionda dark lady deciderà di chiudere una volta per tutte i conti con Denise (Helen Barke). E questa volta non si fermerà di fronte a nulla… Ecco infatti cosa accadrà negli ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : dopo la morte di Romy - PAUL diventa alcolista e… : Doveva essere il periodo più felice della sua vita e invece si trasformerà in un inferno. Pochi istanti dopo aver sposato l’amore della sua vita, nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore PAUL Lindbergh (Sandro Kirtzel) si è infatti trovato improvvisamente solo. E per lui inizierà un vero e proprio incubo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Romy ...

Anticipazioni Tempesta d’amore - trame straniere : una coppia va via : Tempesta d’amore, Anticipazioni tedesche: Annabelle viene smascherata Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Joshua e Denise inizieranno una storia. Il giovane si dichiarerà con la figlia di Christoph che deciderà di lasciare Henry per iniziare una relazione con il ragazzo tanto amato. Annabelle a Tempesta d’amore soffrirà molto per la relazione della sorella con l’ex fidanzato e deciderà di separarli in ogni modo. ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Christoph ricatta Eva per fare il test di paternità! : Il grande momento è arrivato! Tra poco i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore avranno la risposta che da settimane li sta tormentando: di chi è incinta Eva Saalfeld (Uta Kargel)? Ebbene, nelle prossime puntate in onda oltralpe la donna deciderà di effettuare finalmente il test del DNA e scoprirà così chi tra Robert (Lorenzo Patané) e Christoph (Dieter Bach) è il padre di suo figlio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der ...