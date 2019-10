Spoiler ' Una vita' fino al 12 ottobre | Lucia è la figlia dei Marchesi di Valmez

Una Vita - Spoiler : Casilda apprende di essere stata ingannata da Higinio e Maria : Torna l'appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera di grande successo delle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Casilda Escolano dimostrerà di non voler l'eredità di Maximiliano Hidalgo, tanto da generare la furia di Higinio Baeza e Maria. Da lì a poco, la serva apprenderà che i due truffatori avevano cercato di ingannarla per derubare Rosina Rubio e Leonor. Una Vita: Higinio e ...

Una Vita - Spoiler del 5 ottobre : la Alvarado alla ricerca delle sue origini : Una nuova puntata della soap Una Vita attende i telespettatori nel pomeriggio di sabato 5 ottobre su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10, dove scopriremo tutte le novità riguardanti gli abitanti di Acacias. Mentre Samuel sarà alle prese con la sua disastrosa situazione economica, Ursula sarà aiutata da padre Telmo, il quale la ospiterà in casa sua e le offrirà un posto come domestica. Lucia invece, grazie alla cugina Celia, continuerà ...

Il Segreto - Spoiler Spagna 7-11 ottobre : Marcela ferma una lite tra Matias e Tomas : Gli spoiler de Il Segreto in onda da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre in Spagna svelano che Ignacio proverà a convincere la Marchesa a trovare un accordo con i lavoratori. Peccato che Isabel gli chieda di andarsene con un nulla di fatto. Matias Castaneda, intanto, convincerà i minatori a proseguire nella loro lotta, sebbene non ci sia la possibilità di negoziare con Maqueda. A tal proposito, Francisca consiglierà alla cugina di Salvador di usare le ...

Una Vita - Spoiler dal 6 al 12 ottobre : Lucia innamorata dell'Alday : Gli spoiler della nota soap opera Una Vita riservano molte curiosità interessanti per i telespettatori affezionati della serie spagnola. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 6 a sabato 12 ottobre, Ursula Dicenta verrà terribilmente insultata dalle donne di Acacias. Più tardi si scoprirà che Trini è incinta e tutti quanti saranno notevolmente felici per la novità, soprattutto Ramon, il quale sarà decisamente protettivo nei confronti ...

Una Vita - Spoiler : Celia ossessionata dalla piccola Milagros - la figlia di Ramon e Trini : Continua ad appassionare i telespettatori con tradimenti, intrighi, e colpi di scena la telenovela Una Vita. Negli episodi in programmazione in Italia tra qualche settimana, il rapporto tra Trini Crespo e Celia Alvarez Hermoso non sarà più lo stesso. Quest’ultima dopo aver perso la cosa che desiderava di più al mondo, ovvero la creatura che portava in grembo, sarà in preda alla pazzia. Furiosa per non essere riuscita a portare al termine la sua ...

Una Vita Spoiler : Padre Telmo confida a Lucia che l'Alday vuole depredarla : Torna l'appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera prodotta da Televisión Española in collaborazione con Boomerang TV. Gli spoiler delle nuove puntate che i telespettatori assisteranno prossimamente su Canale 5, rivelano che Padre Telmo Martinez sarà disposto a tutto pur di dividere Samuel Alday e Lucia Alvarado. Il prelato, infatti, arriverà a rapire la cugina di Celia per confessarle la verità sulle vere intenzioni che il figlio di ...

Uomini e donne Spoiler registrazione 2 ottobre : nessuna nuova tronista al posto di Sara : Il pubblico di Uomini e donne era in gran fermento in vista della registrazione del Trono Classico che si è tenuta ieri 2 ottobre. La scorsa settimana, infatti, Sara Tozzi aveva annunciato la decisione di abbandonare il trono, a causa dei sentimenti ancora presenti per il suo ex fidanzato. Ma il tanto atteso annuncio non è arrivato, deludendo i telespettatori presenti agli studi Elios di Roma. In attesa di capire se la presentazione è stata ...

Una Vita - Spoiler : il sacerdote Telmo sequestra Lucia e le confessa di amarla : Un colpo di scena clamoroso sorprenderà i telespettatori italiani dell’appassionante soap opera Una Vita. Al centro delle trame dei prossimi appuntamenti, ci sarà il new entry Padre Telmo Martinez (Dani Tatay) che per proteggere Lucia Alvarado (Alba Brunet) si spingerà oltre. Il sacerdote pur essendo stato minacciato di morte dallo strozzino Jimeno Batan, svelerà il segreto di confessione fatto dal crudele uomo alla cugina di Celia. Lucia ...

U&D Spoiler - Guarnieri ci riprova con Ida : il cavaliere legge una lettera alla dama : Grandi novità a Uomini e Donne: durante la registrazione del trono over dell'1 ottobre, Riccardo Guarnieri ha preso coraggio ed ha chiesto a Maria De Filippi di poter parlare con Ida Platano. Una volta al centro dello studio, il cavaliere ha letto una lettera alla dama nella quale ha dichiarato il suo amore e ha chiesto alla sua ex di dare un'altra possibilità alla loro storia d'amore. Ida, confusa ed emozionata, ha ballato con Riccardo: i due ...

Il Segreto - Spoiler : Fernando fa una proposta di matrimonio a Maria Elena : Il perfido Fernando Mesia (Carlos Serrano) protagonista della serie televisiva iberica Il Segreto, nei nuovi episodi italiani farà un gesto clamoroso. Il figlio del defunto Olmo nel capitolo numero 2.068, sorprenderà la sua nuova fiamma Maria Elena Casado De Brey (Patricia Ponce de Leon). L’acerrimo nemico di Gonzalo Castro, di fronte a tutti i membri de la casona, chiederà alla sua fidanzata di diventare sua moglie con una romantica proposta di ...

Una Vita - Spoiler al 13 ottobre : Liberto dubita di Higinio - l'Alvarado ama Samuel : Gli spoiler di Una Vita in programma da domenica 6 a domenica 13 ottobre dalle ore 14:10 su Canale 5, svelano che Padre Telmo sarà l'unico ad offrire il suo aiuto alla mendicante Ursula mentre Samuel Alday prenderà contatti con l'usurario Jimeno Batan, in quanto le banche hanno minacciato di pignorare la sua abitazione. Inigo come Liberto Seler, invece, cominceranno a nutrire dei sospetti su Higinio Baeza. Intanto Lucia Alvarado scoprirà che il ...

Una Vita - Spoiler al 12 ottobre : Trini e Lolita stanno male - Lucia è una ricca ereditiera : Nuovo appuntamento dedicato alla serie televisiva Una Vita che non smette di sorprendere. Negli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima, Trini Crespo e Lolita Casado verranno colpite dallo stesso virus. Le due donne dopo aver avuto dei strani dolori all’addome, verranno a conoscenza dal medico di avere una gastroenterite. Ramon Palacios per non mettere in pericolo la gravidanza della moglie, farà il ...

Spoiler Un Posto al Sole al 4 ottobre : Renato dovrà gestire una forte crisi con Nadia : Nelle prossime puntate de 'Un Posto al Sole, si tornerà a discutere della situazione di Diego e del suo stato d'animo. Nonostante, egli avesse svolto un lavoro come assistente di Renato Poggi, ed apparentemente i demoni sembravano essere svaniti, in realtà sono tornati poco dopo. Infatti, nel momento in cui, il giovane vedrà Beatrice, molteplici ossessioni e continui sensi di gelosia lo spingeranno a prendere la difficile decisione di compiere ...

Il Segreto - Spoiler : Elsa apprende di poter rimanere in vita grazie ad una costosa cura : Ci saranno dei momenti ricchi di tensione nei nuovi appuntamenti della soap opera Il Segreto. Tra qualche settimana i telespettatori italiani vedranno ancora una volta Antolina Ramos lottare con tutte le sue forze per rimanere con il marito Isaac Guerrero. L’ex ancella dopo essere stata smascherata dal dottor Alvaro Fernandez, si renderà protagonista dell’ennesima macchinazione. La diabolica bionda oltre a far finire Elsa Laguna dietro le sbarre ...